Лолита рассказала, как ее схватил за ногу англичанин

Известная певица Лолита Милявская на своей страничке в социальной сети Instagram разместила видеозапись, сделанную из проруби. Звезда на фоне огромных сугробов поздравила всех со Старым Новым годом.

Лолита в свойственной ей манере не забыла посмеяться над собой. Она заметила, что не понимает тех, кто сказал, что свинья в новогоднюю ночь везде болото найдет. «А кое-кто прорубь нашел. Очень даже неплохая прорубь, теплая. Но, как известно, кое-что в проруби не тонет. Вот и я надеюсь на то же самое», — сказала Лолита. Также она отметила, что рядом с ней в проруби плавает некий англичанин, который схватил ее за ногу. Со страху, как сказала Лолита, она чуть дуба не дала.

«Во всех ты, душечка, бассейнах хороша!» «Пускай Старый Новый год исполнит все те желания, что не под силу были Новому году! Будьте счастливы!» «Дорогая наша неповторимая Лолочка. Поздравляем со Старым Новым годом! Пусть этот год принесет ещё больше успехов», «Вы такой прекрасный и открытый человек. Я вас обожаю, готова вас слушать целый день», — заметили в комментариях пользователи.