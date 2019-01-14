Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лолита рассказала, как ее схватил за ногу англичанин 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Известная певица Лолита Милявская на своей страничке в социальной сети Instagram разместила видеозапись, сделанную из проруби. Звезда на фоне огромных сугробов поздравила всех со Старым Новым годом.
Лолита в свойственной ей манере не забыла посмеяться над собой. Она заметила, что не понимает тех, кто сказал, что свинья в новогоднюю ночь везде болото найдет. «А кое-кто прорубь нашел. Очень даже неплохая прорубь, теплая. Но, как известно, кое-что в проруби не тонет. Вот и я надеюсь на то же самое», — сказала Лолита. Также она отметила, что рядом с ней в проруби плавает некий англичанин, который схватил ее за ногу. Со страху, как сказала Лолита, она чуть дуба не дала.
«Во всех ты, душечка, бассейнах хороша!» «Пускай Старый Новый год исполнит все те желания, что не под силу были Новому году! Будьте счастливы!» «Дорогая наша неповторимая Лолочка. Поздравляем со Старым Новым годом! Пусть этот год принесет ещё больше успехов», «Вы такой прекрасный и открытый человек. Я вас обожаю, готова вас слушать целый день», — заметили в комментариях пользователи.
Teleprogramma.pro: последние новости
Малахов осудил беременную Викторию Лопыреву за роман с женатым мужчиной и удалил ее из друзей «Когда наступит перемирие, пара разойдется»: почему Прилучный и Муцениеце все еще вместе Николай Басков: сколько «стоит» работящий, богатый, холостой – «золотой голос» России
Женский форум
Звёзды , Видео , Лолита Милявская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что полезнее для женщины: сауна или русская баня1
Что происходит с женщинами во время влюбленности
Анна Седокова решилась на кардинальную смену образа7
6 причин, почему секс пропал из отношений1
Экстремально похудевшие звезды: фото19
Видео
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
01:00
Видео Волочковой разгневало фанатов
Звёзды
04:42
Жизнь до славы: кем работали русские звезды
Звёзды
00:28
Сколько пива наливают в разные бокалы в ресторанах
Еда
00:26
Мужчина устроил модный показ для девушки
Мода
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
00:25
Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа
Звёзды
03:09
Лена Зосимова: что стало со звездой 90-х
Звёзды
05:24
Российские звезды, пережившие инсульт
Звёзды Здоровье
00:37
Высоцкая удивила снимком без макияжа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение