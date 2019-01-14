Кравец предъявили доказательства измены мужа

Скандал в благородном семействе Алены Кравец набирает обороты. Оказалось, что найденные под кроватью в спальне бикини были только верхушкой айсберга

Как писали ранее "Дни.Ру", главная светская львица столицы, обнаружила гадость под семейным ложем в спальне случайно — уронила кольцо, нагнулась и увидела предмет интимного дамского гардероба. Объяснения мужа она и слушать не захотела — в тот же вечер из дома на Рублевке уехала жить в московскую квартиру. Очевидно, измена случилась в ту пору, когда Алена отдыхала с дочерью на горнолыжном курорте в Куршевеле.

Но покой Алене только снился — доброжелатели прислали ей в личном сообщении в Инстаграм снимки, на которых человек, очень похожий на ее благоверного, воркует в ресторане с юной прелестницей. Он берет ее за руку, подливает вина и что-то нежно шепчет — очевидно, что это явно не деловой ужин. Но вот когда были сделаны эти снимки и кто эта дама в ресторане — еще предстоит выяснить. Алена призналась, что не хочет делать поспешных выводов и принимать серьезных решений. Хотя бы ради дочери. Она намерена все выяснить твердо.