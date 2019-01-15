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Муж Бородиной заявил, что его супруга ужасно готовит 

Teleprogramma.pro + ещё 2 9 часов назад
Фото: instagram
Курбан Омаров очень оригинально признался в любви известной телеведущей.
Муж телеведущий Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров на своей страничке в социальной сети Instagram оставил очень трогательный и проникновенный пост, который посвятил своей жене. Бизнесмен заявил, что «эта женщина проникает в него словно вирус гриппа». Она, как он считает, располагается в нем, как в своих хоромах.
«Эта женщина в его мыслях, кошмарах и криках. В его клетках, бактериях, хромосомах. Эта женщина в нем звучит как удары гонга, как мелодия бури не умолкает… Эта женщина в нем растёт быстрее ребёнка, набирается сил, поднимается, расцветает. Эта женщина больше любого предмета в мире. Ближе матери, папы, сестры и брата. Эта женщина не помещается в его квартире, но теряется в складках его халата», — заметил Омаров.
@zimamoscow
В конце своего поста Омаров сделал несколько любопытных откровений о своей жене. Он заявил, что она плачет, скандалит, не разбирается в спорте. Кроме того, Бородина тратит деньги и ужасно готовит.
«Про маму перебор, лучше и дороже матери никого не может быть!» «Какой примитив, мое мнение, а с другой стороны глядя на него нормалек. Он недалек», «До слез такие слова услышать от любимого человека — это счастье! Долгой жизни и счастья вам!» «Курбан, с вами рядом потрясающая женщина! Берегите ее», «Обожаю Ксюшу, она умничка. Цени и береги её», — заметили в комментариях пользователи.
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Звёзды , Курбан Омаров , Ксения Бородина
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