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Примадонна помогла Евгению Миронову стать отцом 

Дни.ру + ещё 5 1 час назад
Фото: Дни.ру
О том, что у 52-летнего Евгения Миронова есть сын, стало известно лишь сейчас. А между тем, по слухам, мальчику уже больше года.
Информация о счастливом отцовстве народного артиста России, двукратного лауреата Госпремии и худрука Театра Наций Евгения Миронова появилась в театральных кругах. Люди из окружения говорят, что белокурому сыну актера 2-3 года, зовут его Петр, и он часто приезжает с именитым папой на работу, утверждает "Экспресс газета". Более того, мальчика назвали в честь дедушки Евгения Миронова по материнской линии.
Отметим, что сам артист предпочитает не комментировать эти данные. Однако в близком кругу знают все пикантные подробности. Говорят, Евгению Миронову сына родила суррогатная мать, и этому в немалой степени якобы поспособствовала сама Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева. "Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратится в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу", — рассказали ушлым репортерам.
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Звёзды , Шоу-бизнес , Евгений Миронов , Максим Галкин , Алла Пугачева , Экспресс-газета
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