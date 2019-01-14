Поклонников возмутило полуобнаженное фото Бузовой

Певица опубликовала откровенный снимок, сделанный во время отдыха на Мальдивах.

Певица Ольга Бузова во время отдыха на Мальдивах выложила в свой Instagram очередной скандальный пост. На этот раз она опубликовала полуобнаженное фото, на котором она сидит в душе с полотенцем на голове и без бюстгальтера. Под фото певица написала: «Бывших на игнор», не уточнив, кого именно она имеет в виду.

@buzova86

Даже преданные фанаты Бузовой довольно резко отреагировали на этот снимок. В комментариях начался спор: одни указали певице на то, что стоит знать меру и не обнажаться настолько, другие встали на защиту певицы, и отметили, что она может делать то, что хочет, а критикуют ее завистники.

«А быть поцеломудренней и умненькой не надо? Просто радовалась за нее. Но этот отдых просто стер хорошее к ней отношение! Все напоказ! А мне в мои 50 очень комфортно без штукатурки, без пошлости радоваться жизни и быть благодарной за все!», «Оля, ты конечно хорошая девочка Ну хватит тебе уже демонстрировать свое тело вот, ну неприятно это смотреть особенно, если ты нравишься, ну зачем ты оголяешься перед всей страной. Загадки уже нет никакой. Посмотри как одевается Зара? Народ её называет Зорюшка, скромность девочку украшает. Неужели тебе твои близкие родные люди не советуют быть скромнее», «Эксгибиционистка, вечно голая», «Хоть бы мама девочкам Бузовым подсказала, что скромнее надо быть. Сколько можно фоткать себя голыми?» — написали подписчики в комментариях.