Как звезды худеют после праздников

Телеведущие центральных каналов и актрисы рассказали, как экстренно сбросить вес после праздничных застолий.

Любопытно, как начав поглощать со скорость света салаты и многочисленные нарезки в праздники, мы не можем остановиться весь январь. А то и в феврале засматриваемся на оливье. Врачи даже термин придумали «пост-новогодний синдром».

Но мало того, что за переедание нас не поблагодарит наш организм, так еще и увеличившийся в разы рацион тут же находит отражение на наших бедрах. Своими секретами, как «зашить рот на замок» поделились звезды.

Светлана Зейналова занимается спортом и в зале, и дома.

— Главное, что я говорю себе: «Не жрать!» Это, конечно, не оригинально, но единственный способ. Ну и, разумеется, занятия спортом. Встаньте на лыжи — и вперед, в лес, к здоровому образу жизни. Специально лыжи купили и два раза в день (утром и вечером) ходили на них, — делится телеведущая Светлана Зейналова. — Ну и спортзал не помешает. Во время новогодних праздников старалась воздерживаться от калорийной еды. Признаюсь, что оливье я не очень люблю. Вот няня сделала вкусный холодец — не могла себе отказать. Но я считаю, что холодец низкокалорийная еда, как и селедка под шубой, которую ели несколько дней. В праздники мы много ходили. Если шли в ресторан, то строили пеший маршрут — 10 тысяч шагов туда и столько же до дома. Ходьба прекрасно помогает восстанавливать форму. А еще никто не отменял походы по торговым центрам, чем больше ходишь, тем больше тратишь энергии — кошелек становится легче, да и сама тоже.

А вот телеведущая программы «Утро России» Елены Николаева налегает на кефир.

— От жирной еды, праздничных напитков появляется отечность. И мой совет, чтобы кожа прилипла обратно к костям, есть как можно разных блюд с кефиром, — комментирует Николаева. — Например, отварить свеклу, нарезать мелко кубиками и залить кефиром. Или сделать салат из огурцов, помидоров, залить кефиром, соевым соусом и измельчить все до состояния супа. После двух–трех таких блюд и выглядишь, и чувствуешь себя снова огурцом.

Тина Канделаки зазывает в спортзал, чтобы было не стыдно смотреться в зеркало…

Еще один способ — нырнуть с головой в работу.

— Новогодние праздники прошли в Италии, где удержаться от вкуснейшей пиццы и спагетти было просто невозможно. Но по мне лучший способ прийти в форму — это начать работать, — говорит звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская . — Как только вы увлечетесь делом, войдете в ритм, желание есть отпадет само. У вас попросту не будет на это времени.

А Тина Канделаки посоветовала перестать есть всем, кто еще надеется взглянуть на себя в зеркало без слез.

— Нам всем очень тяжело, но необходимо возвращаться к спортивной рутине. Необходимо, поскольку в противном случае у нас есть всего два варианта: либо выкинуть зеркало и забыть о нем навсегда, либо оставить, но проводить с ним время, вглядываясь в складки на лице, шее и остальных складочных местах нашего тельца, — написала та в Instagram. — Складки надо убирать, так что начинаем подготовку к весеннему сезону. Жиробасы, вперед!