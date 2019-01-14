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Звезды-одногодки: кто выглядит лучше 

Рамблер 37 минут назад
Знаменитости постоянно находятся в центре внимания. Журналисты и фанаты стараются не упустить ни единой детали их жизни, так что звёздам приходится всё время быть начеку. Неухоженные волосы, облупившийся маникюр, очередная морщина — всё это моментально становится предметов бурных дискуссий. Однако если некоторые звёзды серьёзно занимаются собственной внешностью, то другие махнули на себя рукой или просто ленятся ухаживать за лицом и телом. Достаточно сравнить фотографии знаменитостей одного возраста, чтобы понять, кто всеми силами старается поддерживать красоту, а кому безразлична внешность.
Сморите видео и убедитесь, что звёзды-одногодки порой выглядят как дети и родители.
Звёзды , Видео , Красота
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