Чем заплатили за славу популярные ведущие 90-х 

В советское время на телевидении был принят строгий стиль, и речь идёт не только об одежде, но и о манере общения. В девяностые годы телеэкран полностью преобразился: на тв появились ведущие в свитерах и джинсах, которые свободно общались с гостями. Новые телегерои моментально становились популярными, им стремились подражать. Некоторые ведущие и по сей день активно работают, а вот другие пропали с экранов. Как сложилась их жизнь?
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