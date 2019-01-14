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Чем заплатили за славу популярные ведущие 90-х 

Рамблер 44 минуты назад
В советское время на телевидении был принят строгий стиль, и речь идёт не только об одежде, но и о манере общения. В девяностые годы телеэкран полностью преобразился: на тв появились ведущие в свитерах и джинсах, которые свободно общались с гостями. Новые телегерои моментально становились популярными, им стремились подражать. Некоторые ведущие и по сей день активно работают, а вот другие пропали с экранов. Как сложилась их жизнь?
Смотрите ролик и узнайте, как скрывал диагноз Урмас Отт, что к сегодняшнему дню известно об убийстве Владислава Листьева, как Сергей Супонев превратился из грузчика в редактора.
Звёзды , Видео , Владислав Листьев
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