Максакова предстала в расстегнутом корсете

Мария Максакова продолжает напоминать о себе. На сей раз опальная оперная дива сняла ролик в честь Старого Нового года, на котором предстала в корсете, короткой юбке и маске.

Свой ролик Мария Максакова опубликовала на YouTube, ссылку на который указала на страничке в социальной сети Facebook. "Таинственная миз Икс поздравляет подписчиков со Старым Новым годом. Ария из оперетты Имре Кальмана Принцесса цирка в собственном вольном переводе с немецкого. Да простят меня достопочтенные господа либреттисты Грюнвальд и Браммер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — подписала видео Мария Максакова.

На записи, выполненной в черно-белой гамме, артистка предстала в полурасстегнутом корсете и короткой юбке. Ролик начинается с того, что еле держащаяся на ногах певица вошла в свою гримерку с цветами. Далее, бросив букеты, Максакова плюхнулась в кресло и запела. Немного побыв в комнате, Мария отправилась на сцену, где расположился оркестр. Там певица нашла трон, на который забралась с ногами. Затем Максакову сняли возле края сцены, обращенной спиной к пустому зрительному залу. На этом ролик завершился.

Многочисленные поклонники осыпали Марию Максакову комплиментами. "Талантливо!", "Браво! Талантлива во всем! Спасибо за изящный юмор!", "Шикарный голос! Браво! Перестроиться на пение в мюзикле трудно. Справилась на отлично!", "Обожаю эту девушку…)", "Спасибо, Машенька! ♥️ Гениальна во всем! Браво! 👏🏻👏🏻👏🏻 Со Старым Новым годом! 🥂🎉😘 Счастья, радости, новых побед! Обнимаю!", " "…свою грусть за улыбкой прячу…". Это сильная сторона Марии. Про голос даже и не говорю, точность безукоризненная", — высказались фанаты.

Однако не обошлось и без критических отзывов. "артикуляция не совпадает. какой — нибудь реквием по Магнитке. был бы больше в точку", "потому что под фанеру поет. Когда в прибалтике пела живьем то на 30 минуте даже с первых рядов зрители вставали и уходили", — прокомментировали критики.