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Агата Муцениеце снялась в нескромной фотосессии 

Teleprogramma.pro 1 час назад
На прошлой неделе общественность была встревожена новостью о том, что Павел Прилучный поднял руку на супругу Агату Муцениеце. Появилась информация, что перед Новым годом актер не выпускал возлюбленную из квартиры и избил ее, поэтому подруга Агаты вызвала полицию. Однако позже Муцениеце опровергла слухи. Она резко высказалась в соцсети о домыслах общественности. По всей видимости, кризиса в звездной семье. Более того, в минувшую пятницу Павел успел на вечеринку по случаю дня рождения сына Тимофея и сделал несколько снимков с супругой.
На днях Агата приняла участие в нескромной фотосессии. Она поделилась пикантными фото, на некоторых актриса позирует топлес. В кадре Муцениеце с вуалью на лице сидит за столом и прикрывает бюст книгой, а в другой руке она держит бокал с вином. Поклонники смогли рассмотреть татуировку на спине девушке в виде веточек дерева с цветами. Они восхитились красотой жены Прилучного. Многие признались, что считают Агату эталоном женской привлекательности.
@agataagata
«Очень красивая и эффектная», «Какая шикарная фотография! Очень красиво!», «Эталон женской привлекательности», «Павлу повезло», «Богиня», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Павел познакомился с будущей женой во время съемок сериала «Закрытая школа» в 2011 году, тогда же они и поженились. У влюбленных подрастает не только сын, но и дочь Мия, которая появилась на свет в 2016 году.
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Женский форум5
Звёзды , Видео , Павел Прилучный , Агата Муцениеце
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