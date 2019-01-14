Близкие Порошиной раскрыли имя ребенка 

Близкие актрисы Марии Порошиной порадовали поклонников новостями о ее сыне, они назвали имя, которое звезда, по их информации, хочет дать долгожданному сыну. Источники в окружении считают, что она может назвать мальчика Степаном. У 45-летней Порошиной четыре дочери, и несколько дней назад она сообщила, что родила мальчика, став мамой в пятый раз.
Почему именно это имя актриса может выбрать для малыша, не уточняется. Сама Порошина пока не раскрывала планы, и официально не объявляла о том, как она хочет назвать малыша. Она не слишком много распространялась о беременности, и не торопиться рассказывать о ребенке.
Напомним, что старшую дочь Полину Мария родила от Гоши Куценко, который активно помогал беременной бывшей жене. Он заявил, что пришел на помощь Порошиной, как только узнал, что она в «интересном положении». Отметим, что также, что еще троих дочерей звезда российского кино родила от Ильи Древнова, передает ЭГ. Актриса ушла от него, как только узнала, что забеременела, и, по слухам, не от него.