Близкие Порошиной раскрыли имя ребенка

Близкие актрисы Марии Порошиной порадовали поклонников новостями о ее сыне, они назвали имя, которое звезда, по их информации, хочет дать долгожданному сыну. Источники в окружении считают, что она может назвать мальчика Степаном. У 45-летней Порошиной четыре дочери, и несколько дней назад она сообщила, что родила мальчика, став мамой в пятый раз.

Почему именно это имя актриса может выбрать для малыша, не уточняется. Сама Порошина пока не раскрывала планы, и официально не объявляла о том, как она хочет назвать малыша. Она не слишком много распространялась о беременности, и не торопиться рассказывать о ребенке.