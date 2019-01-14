Жасмин объяснила, почему не стрижет сыну волосы

Артистка устала от невежества аудитории.

Известная певица Жасмин постоянно получает множество в том числе негативных комментариев по поводу прически младшего сына. Звездная мама не стрижет волосы двухлетнему Мирону, а чтобы кудри не мешали ребенку, завязывает их резинкой. Многие писали певице, что она таким образом насильно превращает мальчика в девочку и создает ему комплексы. Осуждали Жасмин за нежелание отвести ребенка к парикмахеру и упростить малышу жизнь. Кажется, певица устала от подобного невежества и неуважения к ее семье.

Меня так часто спрашивают, почему у Мирона длинные волосы, а порой и пытаются «повоспитывать» по этому поводу, что решила немного прояснить, почему мы его пока не стрижем 🙄 Ну и заранее ответ на возможный вопрос, который тоже встречаю очень часто: да, мы с мужем евреи. Глубоко уважаем все религии, но стараемся жить по традициям нашей 🙏

«В иудаизме волосы мужчины (и мальчика тоже) — некая модель потока благословения Небес. По старому еврейскому обычаю, до 3-х лет в нашей культуре мальчиков стричь не принято. В Торе есть заповедь, которая запрещает есть плоды деревьев в первые три года после посадки, так и волосы мальчика не следует стричь в течение первых трёх лет после рождения. Считается, что малыш до трех лет не готов к учебе и воспитанию. А с трех лет его можно и нужно учить и воспитывать в духе Торы. Остригание длинных локонов младенчества помогает маленькому мальчику примерить на себя обязанности "большого". Он понимает, что вступает в новый этап жизни, во "взрослость", и новая стрижка помогает ему освоить новую роль»,

Соблюдение этой традиции не делает из мальчика девочку. Он играет в машинки, а не в куклы. Он носит шортики и брючки, а не юбки. Он много времени проводит с 20-летним братом, дедушкой и отцом. Думаю, девочкой он становится только в головах нетерпимых людей, и к реальности их мысли не имеют никакого отношения,

— отметила артистка.

Напомним, с 1996 по 2006 год Жасмин была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, в 1997 году у певицы и ее экс-супруга родился сын Михаил. В 2011 году певица стала женой бизнесмена и миллионера Илана Шора, в этих отношениях в 2012-м появилась на свет дочь Маргарита, а в 2016-м — сын Мирон.

К слову, Жасмин отмечала, что у ее старшего сына и нынешнего супруга прекрасные отношения. Илан Шор всегда готов помочь Михаилу. С родным отцом молодой человек тоже продолжает общаться и, по словам Жасмин, даже часто помогает ему в работе.

Счастье, когда супруга и старшего сына связывает настоящая крепкая мужская дружба 😌

Дети Жасмин тоже очень дружны. Маргарита в восторге от того, что может проводить время со старшим братом. В свою очередь, Михаил отвечает ей тем же. Несмотря на большую разницу в возрасте, Михаил и Маргарита с легкостью находят общий язык. Певица этому безумно рада.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin (@jasmin) 25 Апр 2018 в 12:25 PDT Старший сын помогает маме и с младшим братом. Подписчики звезды в Instagram не раз отмечали, что у Жасмин замечательный первый ребенок. Аудитория много раз спрашивала у певицы, как ей удалось воспитать такого настоящего мужчину и помощника. Жасмин решила не раскрывать свои секреты до конца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin (@jasmin) 25 Май 2018 в 6:19 PDT Кстати, дочь певицы растет весьма талантливым ребенком. Жасмин уже называет Маргариту «артисткой с райдером». В последнее время она действительно начала чаще выходить с мамой на сцену. Более того, девочка соглашается выступать только на крупных концертных площадках. «Спрашиваю у нее: "Пойдешь со мной петь в Лужники?" Уточняет: "А сцена большая?" — "Большая" — "Тогда пойду", — рассказывала про дочку Жасмин.

А двухлетний сын артистки Мирон о славе и не помышляет. Мальчик выбрал для себя кое-что поинтереснее.

Мирон сказал, что он будет бизнесменом, как папа. Я как-то спросила: „Ты точно не хочешь с мамой на сцену выходить?“ Я этого не планирую, если честно, как и Илан. А Мирон говорит: „Нет, пусть Маргарита выходит“. Он разрешает,

— с улыбкой рассказала Жасмин в беседе с изданием „Телепрограмма“.