Рианна прячет фигуру за безразмерными нарядами

Карьера Рианны (Rihanna) идет в гору. Она готовится выпустить новый альбом, а параллельно занимается собственным бизнесом. Певица всегда неотразимо выглядит, поэтому за тем, как она одевается, каждый раз наблюдают поклонники, чтобы не упустить новые тренды и попытаться скопировать образ звезды. Не так давно она порадовала фанатов, выпустив новую коллекцию нижнего белья. В рекламе товара сама артистка приняла участие, продемонстрировав на фото соблазнительную фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇧🇧🇨🇦 (@navyovo) 13 Янв 2019 в 3:16 PST Однако накануне Рианну дважды поймали папарацци. Утром 13 января певицу заметили в аэропорту Нью-Йорка. Она была облачена в черную толстовку, джинсы свободного кроя и бесформенные угги, которые давно вышли из моды. Поверх артистка накинула куртку, которая явно ей была не по размеру. Поклонники посчитали такой образ отвратительным и посоветовали Рианне сжечь все эти вещи. Однако позже певица предстала в еще более странном наряде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от rihannakillah (@rihannakillah) 14 Янв 2019 в 12:22 PST Вечером Рири, как ее ласково называют фанаты, отправилась на деловую встречу. Она облачилась в безразмерные брюки в тонкую полоску, белую рубашку и пиджак. Обычно артистка умело комбинирует несочетаемые вещи, но на этот раз ее образ выглядел нелепо. Пользователи соцсети предположили, что Рианна скрывает фигуру, так как поправилась. «Словно 20 кг набрала. Че за одежда?», «Да, что это за шаровары… может и модно, но выглядит странно», «Рири как из старых клипов Джексона», — высказали свое мнение пользователи соцсети. Также есть вероятность, что артистка хочет скрыть изменения в фигуре в связи с беременностью.

Совсем недавно она вновь была замечена на свидании с Хассаном Джамилем, но о своем романе они предпочитают не говорить. К слову, о скором пополнении в семье звезда также не объявляла.