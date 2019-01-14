Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рианна прячет фигуру за безразмерными нарядами 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Карьера Рианны (Rihanna) идет в гору. Она готовится выпустить новый альбом, а параллельно занимается собственным бизнесом. Певица всегда неотразимо выглядит, поэтому за тем, как она одевается, каждый раз наблюдают поклонники, чтобы не упустить новые тренды и попытаться скопировать образ звезды. Не так давно она порадовала фанатов, выпустив новую коллекцию нижнего белья. В рекламе товара сама артистка приняла участие, продемонстрировав на фото соблазнительную фигуру.
Однако накануне Рианну дважды поймали папарацци. Утром 13 января певицу заметили в аэропорту Нью-Йорка. Она была облачена в черную толстовку, джинсы свободного кроя и бесформенные угги, которые давно вышли из моды. Поверх артистка накинула куртку, которая явно ей была не по размеру. Поклонники посчитали такой образ отвратительным и посоветовали Рианне сжечь все эти вещи. Однако позже певица предстала в еще более странном наряде.
Вечером Рири, как ее ласково называют фанаты, отправилась на деловую встречу. Она облачилась в безразмерные брюки в тонкую полоску, белую рубашку и пиджак. Обычно артистка умело комбинирует несочетаемые вещи, но на этот раз ее образ выглядел нелепо. Пользователи соцсети предположили, что Рианна скрывает фигуру, так как поправилась. «Словно 20 кг набрала. Че за одежда?», «Да, что это за шаровары… может и модно, но выглядит странно», «Рири как из старых клипов Джексона», — высказали свое мнение пользователи соцсети. Также есть вероятность, что артистка хочет скрыть изменения в фигуре в связи с беременностью.
Совсем недавно она вновь была замечена на свидании с Хассаном Джамилем, но о своем романе они предпочитают не говорить. К слову, о скором пополнении в семье звезда также не объявляла.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Павлу повезло»: жена Прилучного снялась в нескромной фотосессии Поклонников возмутило полуобнаженное фото Бузовой из душа Звезда «Турецкого Гамбита» призналась, что отцом ее дочери является возлюбленный Светланы Ивановой
Женский форум
Звёзды , Рианна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему сильные женщины часто бывают одиноки43
8 непростительных ошибок в воспитании ребенка1
С содой и «Звездочкой»: придуманные коллаборации
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
10 российских актрис, которые не стареют19
Видео
00:18
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
Красота
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
00:12
Агата Муцениеце снялась в нескромной фотосессии
Звёзды
11:30
Что делать, если вы почувствовали запах газа
Дом и сад
01:00
Видео Волочковой разгневало фанатов
Звёзды
10:08
Привычки, меняющие жизнь
Психология Здоровье
04:42
Жизнь до славы: кем работали русские звезды
Звёзды
05:20
Чем заплатили за славу популярные ведущие 90-х
Звёзды
04:44
Звезды-одногодки: кто выглядит лучше
Звёзды Красота
00:28
Сколько пива наливают в разные бокалы в ресторанах
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение