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Порицаемая за роман с женатым Лопырева нашла защиту 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Из-за информации о романе модели и бизнесмена Игоря Булатова на блондинку обрушился град критики, в том числе, от звезд российского шоу-бизнеса. За Викторию Лопыреву вступился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, прокомментировав ситуацию для "Дни.ру".
Поговаривают, что гламурная красотка отбила избранника у подруги. Крайне негативно к ситуации Лопыревой отнеслись популярный телеведущий Андрей Малахов и певица Ольга Бузова.
Малахов написал Лопыревой, что отписывается от ее страницы в Instagram. А Бузова заявила, что "спать с женатыми мужчинами — это #дно".
В свою очередь Вадим Манукян считает, что не стоит столь сурово порицать модель. "Я считаю, что вмешиваться в чужую личную жизнь, а тем более ее публично обсуждать и даже осуждать — это дно. Оказывается, главными моралистами в истории с Лопыревой, судя по публикациям в СМИ, стали Андрей Малахов и Ольга Бузова. Серьезно?" — задался вопросом эксперт.
"Человек, производящий такие передачи, от которых волосы становятся дыбом и мадам, считающая себя певицей, клипы и фото которой полны далеко не целомудренных образов? Это они стали главной совестью страны? За собой последите, дамы и господа!" — призвал Манукян. Он заявил, что не собирается ни хвалить, ни осуждать Викторию Лопыреву. "Бог ей судья, но не Малахов и не Бузова", — заключил Манукян.
Как писали "Дни.ру", сломленная критикой и руганью Виктория Лопырева закрыла возможность комментирования ее публикаций на страничке в социальной сети Instagram. Теперь пользователи соцсети могут только любоваться ее снимками.
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Звёзды , Андрей Малахов , Виктория Лопырева , Ольга Бузова , Госдума
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