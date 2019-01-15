Как живет Юля Бужилова из первой «Фабрики звезд» 

Не все участники первой «Фабрики звезд» остались на слуху, как группа «Фабрика» или Сати Казанова.
Сейчас участнице самой первой «Фабрики звезд» Юлии Бужиловой 35 лет, а в 2002 году, когда она пришла на проект, ей не было еще и 20. Девушку называли новой Линдой из-за характерной манеры исполнения, а ее неформальный образ полюбился даже тем, кто фабричной поп-музыке не доверял.
Выстрелив хитом «Спи», Бужилова, когда-то попавшая из Киевского музыкального училища под продюсерское покровительство Матвиенко, на какое-то время пропала — подаренный ей в финале «миллион» так и остался декорацией.
Никакого миллиона мне никто не давал. Мне выдали огромную бумажку, на которой было написано «миллион». До сих пор дома лежит у меня где-то. Я одно время шутила, что буду ходить с ней в магазин и предоставлять продавцу, как талон на продукты в советские времена,
— цитирует артистку PeopleTalk.
Некоторое время Бужилова занималась личной жизнью. Она вышла замуж и около 10 лет назад родила дочь, иногда писала тексты для бывших коллег по проекту.
Сейчас Юлия снова рядом с Игорем Матвиенко: «ВКонтакте» можно найти информацию о ее работе педагогом по вокалу в академии продюсера и новые фото певицы.
Бужилова уже не подросток-бунтарь, но ее по-прежнему можно узнать по непокорной челке. А ты помнишь Юлю по «Фабрике звезд»?