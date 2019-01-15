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Как живет Юля Бужилова из первой «Фабрики звезд» 

WMJ.ru 3 часа назад
Не все участники первой «Фабрики звезд» остались на слуху, как группа «Фабрика» или Сати Казанова.
Сейчас участнице самой первой «Фабрики звезд» Юлии Бужиловой 35 лет, а в 2002 году, когда она пришла на проект, ей не было еще и 20. Девушку называли новой Линдой из-за характерной манеры исполнения, а ее неформальный образ полюбился даже тем, кто фабричной поп-музыке не доверял.
Выстрелив хитом «Спи», Бужилова, когда-то попавшая из Киевского музыкального училища под продюсерское покровительство Матвиенко, на какое-то время пропала — подаренный ей в финале «миллион» так и остался декорацией.
Никакого миллиона мне никто не давал. Мне выдали огромную бумажку, на которой было написано «миллион». До сих пор дома лежит у меня где-то. Я одно время шутила, что буду ходить с ней в магазин и предоставлять продавцу, как талон на продукты в советские времена,
— цитирует артистку PeopleTalk.
Некоторое время Бужилова занималась личной жизнью. Она вышла замуж и около 10 лет назад родила дочь, иногда писала тексты для бывших коллег по проекту.
Instagram
Сейчас Юлия снова рядом с Игорем Матвиенко: «ВКонтакте» можно найти информацию о ее работе педагогом по вокалу в академии продюсера и новые фото певицы.
Бужилова уже не подросток-бунтарь, но ее по-прежнему можно узнать по непокорной челке. А ты помнишь Юлю по «Фабрике звезд»?
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Звёзды , Видео , Сати Казанова , Игорь Матвиенко
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