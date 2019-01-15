Звезда сериала «Ранетки» может ослепнуть

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Звезда сериала «Ранетки» может полностью ослепнуть 

Аргументы Недели 2 часа назад
Согласно последней информации, выяснилось, что артистка страдает от генной мутации, которая приводит к атрофии сетчатки.
Уже сейчас левый глаз молодой женщины, сыгравшей в сериале "рыжую бестию", практически ничего не видит. Женя боится, что заболевание распространится и на правый глаз, передает teleprogramma.pro. Огурцова также отмечает, что данная болезнь в настоящий момент не лечится, причем не только в нашей стране, но и во всем мире.
Сейчас актриса сдает анализы и устанавливает точную причину мутации. Впоследствии она планирует обследовать и своего сына Марка — Женя опасается, что могла передать заболевание ребенку.
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