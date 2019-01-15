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Успенская рассказала о последних часах жизни матери 

Passion.ru + ещё 4 3 часа назад
64-летняя певица раскрыла страшную тайну своего рождения.
Не так давно Любовь Успенская стала одной из первых героинь нового шоу своей коллеги Жасмин «Душевный разговор». В беседе с певицей Любовь Залмановна решила еще раз поговорить о том, что у нее не было матери — медсестра Елена Чайка скончалась при родах, однако ее дочь уверена, что маму можно было спасти.
«У нее начались схватки, я родилась, меня забрали, и она осталась лежать в этой комнате. Врачи пошли праздновать День Советской Армии. Пели песни, пили. А она орала, кричала «Помогите». Женщины, которые в палатах, думали, что она рожает, поэтому кричит. Если бы они знали, что она родила, может быть, они бы выскочили, позвали бы на помощь. Когда врачи пришли, она истекла кровью», — поведала Любовь Залмановна ошарашенной Жасмин.
Отец Успенской Залман Сицкер (настоящая фамилия Успенской, — прим. ред.) был заключенным, поэтому после смерти возлюбленной он попросил свою маму позаботиться о новорожденной дочери. Когда Залман вернулся из тюрьмы, маленькой Любе было всего пять лет. «Я боялась спросить у него про маму, — рассказала артистка. — Мне казалось, что если я это сделаю, то случится что-то страшное. А еще на протяжении долгого времени я не знала о существовании бабушки со стороны матери. О ней я узнала, лишь будучи взрослой».
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Звёзды , Видео , Любовь Успенская
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