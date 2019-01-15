Нюше посоветовали держаться подальше от Лопыревой

Находящиеся в Майами певица Нюша и модель Виктория Лопырева сблизились, ведь у них много общих тем: первая только родила, а вторая находится в приятном ожидании. Однако многочисленные фанаты советуют Нюше держаться подальше от Вики, а мужа и вовсе спрятать.

В последнее время на своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Нюша, отправившаяся в Америку рожать своего первенца, публикует фотографии, на которых запечатлена с Викторией Лопыревой. И если раньше эти кадры вызывали восхищение и умиление у подписчиков, то сейчас — тревогу.

Дело в том, что за эффектной блондинкой прочно закрепилась слава женщины, уводящей мужчин у подруг. Упорно муссируются данные, что якобы именно Виктория Лопырева разбила семью Николая Саркисова , с супругой которого плотно общалась, а также увела бизнесмена Игоря Булатова, хотя он был женат и имел двух детей, младшему из которых нет и года. Есть много и других слухов, куда более неприятных, касающихся ее облегченного поведения с миллионерами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #девичьидела с красоткой @lopyrevavika ❤️✨ #селфи #selfie #нюша #nyusha Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 10 Янв 2019 в 12:29 PST Так или иначе, поклонники посоветовали Нюше держаться подальше от Вики, а мужа и вовсе спрятать. Дескать, после развода тот же Игорь Булатов остался без высокого поста, а супруг певицы все же при делах.

"Нюша, аккуратнее, может мужа увести", "Да я б вообще с ней не общалась…", "Она мужа у своей подруги увела, как вы можете с такой *** общаться", "Смотри, твоего мужика тоже уведет", — высказались пользователи Сети.