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Нюше посоветовали держаться подальше от Лопыревой 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: @nyusha_nyusha
Находящиеся в Майами певица Нюша и модель Виктория Лопырева сблизились, ведь у них много общих тем: первая только родила, а вторая находится в приятном ожидании. Однако многочисленные фанаты советуют Нюше держаться подальше от Вики, а мужа и вовсе спрятать.
В последнее время на своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Нюша, отправившаяся в Америку рожать своего первенца, публикует фотографии, на которых запечатлена с Викторией Лопыревой. И если раньше эти кадры вызывали восхищение и умиление у подписчиков, то сейчас — тревогу.
Дело в том, что за эффектной блондинкой прочно закрепилась слава женщины, уводящей мужчин у подруг. Упорно муссируются данные, что якобы именно Виктория Лопырева разбила семью Николая Саркисова, с супругой которого плотно общалась, а также увела бизнесмена Игоря Булатова, хотя он был женат и имел двух детей, младшему из которых нет и года. Есть много и других слухов, куда более неприятных, касающихся ее облегченного поведения с миллионерами.
Так или иначе, поклонники посоветовали Нюше держаться подальше от Вики, а мужа и вовсе спрятать. Дескать, после развода тот же Игорь Булатов остался без высокого поста, а супруг певицы все же при делах.
"Нюша, аккуратнее, может мужа увести", "Да я б вообще с ней не общалась…", "Она мужа у своей подруги увела, как вы можете с такой *** общаться", "Смотри, твоего мужика тоже уведет", — высказались пользователи Сети.
Напомним, летом 2017 года Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Он на десять лет старше певицы. В ноябре 2018 года популярная исполнительница подарила супругу дочь. Что касается Виктории Лопыревой, то она впервые станет матерью, по некоторым данным, уже весной.
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Звёзды , Игорь Сивов , Николай Саркисов , Виктория Лопырева , Анна Шурочкина
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