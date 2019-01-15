Мать Брэда Питта обвиняет Джоли в разрушении семьи

Мама голливудского актера Брэда Питта (William Bradley Pitt) Джейн не сомневается, что именно Анджелина Джоли (Angelina Jolie) разрушила семью ее сына, доведя его до нервного срыва. Всю вину за их неудачный брак свекровь актрисы также возлагает на свою невестку.

По информации инсайдеров, Джейн Питт не раз намеревалась высказать свои претензии Анджелине, однако Брэд делает все для того, чтобы женщины не встретились. Поговаривают, что мама актера редко видит своих внуков. По ее мнению, Джоли обращалась с ее сыном жестоко, стараясь манипулировать им для собственной выгоды.

«Джейн никогда не простит Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва. С тех пор, как они расстались, он почти не видится с детьми, да и Джейн редко видит внуков. Брэд с трудом сдерживает мать, чтобы та не приехала к Анджелине и лично не высказала все, что о ней думает»,

— приводит glamour.ru слова инсайдеров, со ссылкой на портал Radar Online.

К слову, у 55-летнего Брэда Питта и 43-летней Анджелины Джоли подрастают шестеро детей: биологические — Шайло, Нокс и Вивиьен и приемные — Мэддокс, Пакс и Захара. Ранее сообщалось, что актриса публично обвинила экс-возлюбленного в неуплате алиментов. Однако в прессе писали, что Питт отплачивал и часть расходов, которые уходили на особняк в Лос-Анджелесе, в котором Анджелина обосновалась вместе с детьми.