Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мать Брэда Питта обвиняет Джоли в разрушении семьи 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Мама голливудского актера Брэда Питта (William Bradley Pitt) Джейн не сомневается, что именно Анджелина Джоли (Angelina Jolie) разрушила семью ее сына, доведя его до нервного срыва. Всю вину за их неудачный брак свекровь актрисы также возлагает на свою невестку.
По информации инсайдеров, Джейн Питт не раз намеревалась высказать свои претензии Анджелине, однако Брэд делает все для того, чтобы женщины не встретились. Поговаривают, что мама актера редко видит своих внуков. По ее мнению, Джоли обращалась с ее сыном жестоко, стараясь манипулировать им для собственной выгоды.
«Джейн никогда не простит Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва. С тех пор, как они расстались, он почти не видится с детьми, да и Джейн редко видит внуков. Брэд с трудом сдерживает мать, чтобы та не приехала к Анджелине и лично не высказала все, что о ней думает»,
— приводит glamour.ru слова инсайдеров, со ссылкой на портал Radar Online.
К слову, у 55-летнего Брэда Питта и 43-летней Анджелины Джоли подрастают шестеро детей: биологические — Шайло, Нокс и Вивиьен и приемные — Мэддокс, Пакс и Захара. Ранее сообщалось, что актриса публично обвинила экс-возлюбленного в неуплате алиментов. Однако в прессе писали, что Питт отплачивал и часть расходов, которые уходили на особняк в Лос-Анджелесе, в котором Анджелина обосновалась вместе с детьми.
Teleprogramma.pro: последние новости
Трехлетняя дочка Ксении Бородиной ревнует маму к своей старшей сестре Совсем другая: Светлана Ходченкова на отдыхе отказалась от макияжа Беременная Лопырева может стать причиной развода Игоря Булатова с дочерью миллиардера
Женский форум1
Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как русские сказки воспитывают у детей сексизм
Самые актуальные модели сумок на зиму
Как довести мужчину до ЗАГСА: метод Кейт Миддлтон
Бьюти-средства для тех, кто вернулся из жарких стран
«Не замужем — значит, не человек?»168
Видео
00:18
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
Красота
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
00:12
Агата Муцениеце снялась в нескромной фотосессии
Звёзды
04:37
Тайный роман Андрея Миронова, длившийся 20 лет
Любовь Звёзды
00:57
Стас Пьеха рассказал о наркозависимости в юности
Звёзды Здоровье
06:08
Звезда сериала «Ранетки» может ослепнуть
Звёзды
03:51
Как живет Юля Бужилова из первой «Фабрики звезд»
Звёзды
26:01
Названы опасные марки буженины
Еда
00:48
Малыш показал, каким должен быть болельщик
Дети
11:30
Что делать, если вы почувствовали запах газа
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение