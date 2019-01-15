Модель 10 лет держали в секс-рабстве в Британии

Десять лет обслуживала состоятельных британцев известная фотомодель из Румынии. Из сексуального рабства девушку спасла клиентка со связями в преступном мире.

20-летняя фотомодель из Румынии Елена мечтала добиться блестящей карьеры в модельном бизнесе. И вот ей показалось, что мечты сбываются: знакомый ее родителей убедил девушку, что с ее данными она добьется огромного успеха и станет звездой — но только в Великобритании.

Молодой человек убедил Елену полететь на фотосессию в Лондон. Уже через день она позировала фотографу в бикини и нижнем белье. По словам девушки, это ей было непривычно, она очень нервничала.

"Совсем не этого ожидала. Я вернулась к парню и сказала, что чувствую себя некомфортно. Он дал мне таблетку и сказал, что мне станет лучше", — рассказала Елена.

Когда фотосессия окончилась, девушке сообщили, что она должна 100 евро за квартиру, 200 за фото и 500 в месяц за аренду квартиры. И предложили отработать долг — в подпольном борделе.

Елене пришлось согласиться — бандиты угрожали в противном случае убить ее родственников, которые остались в Румынии. Каждую ночь девушка обслуживала несколько мужчин, которые платили по 120 фунтов в час. Вырваться из плена Елене удалось лишь после того, как она повстречала богатую клиентку. У женщины были связи в преступном мире, рассказала бывшая секс-рабыня британскому изданию The Sun.