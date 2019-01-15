Многодетные отцы российского шоу-бизнеса

Сколько детей у Дмитрия Диброва , и почему в прошлом году все говорили о старшей дочери Владимира Кристовского?

Евгений Цыганов

У Евгения Цыганова восемь детей. Семь — от актрисы Ирины Леоновой и один ребенок — от Юлии Снигирь . За этот факт биографии пресса очень любит актера, хотя тот далеко не всегда отвечает взаимностью, предпочитая не раскрывать подробности личной жизни. Тем не менее, в 2015 году пресса не преминула обсудить уход Евгения из семьи в то время, как Ирина Леонова была беременна седьмым ребенком. Актер от комментариев отказался, а в 2016-ом появился на открытии фестиваля Beat Film Festival вместе с Юлией Снигирь. В этом же году у них родился сын Федор. До сих пор пара не особенно афиширует отношения: редкие совместные фото можно увидеть лишь в Instagram-профиле Юлии.

Иван Охлобыстин

У 52-летнего Ивана Охлобыстина шестеро детей. В 1995 году он женился на актрисе Оксане Арбузовой , а 1996-ом родилась их старшая дочь Анфиса. Затем на свет появилась Евдокия, Варвара, Василий, Иоанна и Савва. О буднях своей многодетной семьи Иван откровенно рассказывает в Instagram.

Владимир Кристовский

Сейчас Владимир Кристовский женат на Ольге Пилевской — вместе пара воспитывает двухлетнего сына Федора. От предыдущего брака с Валерией Кристовской, который продлился 18 лет, у солиста группы Uma2rman еще четверо детей — все девочки. Самая старшая дочь Ясмин уже совершеннолетняя и в 2018 году отметилась в качестве дебютантки на Балу Tatler.

Совместные катания с горок, встреча Нового года, купание маленького Федора — судя по Instagram, многодетный отец справляется на отлично!

Джиган

Джиган — многодетный отец троих девочек. Старшей дочери Ариеле в 2019 году исполнится 8 лет, а самой младшей Майе — 2 года. Instagram рэпера и его супруги Оксаны Самойловой полон снимков идеальных семейных будней и каникул в самых красивых точках земного шара. А Оксана также успела открыть несколько бизнесов, опираясь на свой родительский опыт: основать бренд детской одежды I am special и Кадровое агентство по подбору нянь (о том, чем занимаются другие жены руccких рэперов, читайте здесь).

Сергей Безруков

В ноябре 2018 года Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз — на свет появился его сын Степан. Это второй ребенок Сергея и режиссера Анны Матисон : у пары подрастает двухлетняя дочь Маша.

У актера также есть двое детей, рожденных вне брака. О них долгое время не было известно, однако в 2015 году эти подробности вскрылись в прессе. Сейчас Сергей охотно появляется с ними на мероприятиях и открыто делится самыми важными событиями из жизни в Instagram. Именно он первым рассказал миру о Степане уже через пару часов после его рождения.

Оскар Кучера

У Оскара четверо детей. Сын Александр — от второй жены Майи Марковой , и сыновья Александр, Даниил и дочь Алисия — от дизайнера интерьеров Юлии Кучера, с которой актер сейчас счастлив в браке. Самой младшей Алисии в 2018-ом исполнилось 8 лет.

Вся семья Кучера — активные пользователи социальных сетей: в Instagram Юлии и Оскара можно найти огромное количество милых семейных снимков.

Дмитрий Дибров

В 2019 году Дмитрий станет отцом в четвертый раз. Вместе с супругой Полиной Дибровой они уже воспитывают троих сыновей: Илью (3 года), Федора (4 года), Александра (8 лет).

У 59-летнего журналиста и шоумена также есть взрослые дети от других браков: сын Денис, которому в этом году исполнится 35 лет, и дочь Лада (29 лет), живущая в Париже.

О том, кто именно родится в многодетной семье Дибровых в этот раз, пока неизвестно.