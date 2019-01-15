Стас Пьеха рассказал о наркозависимости в юности 

Стас Пьеха разместил в Инстаграм пост, который шокировал фанатов. На видеокадрах 16-летний Стас со знаменитой бабушкой принимает участие в записи телепрограммы. В подписи к ролику певец написал, что к тому моменту он уже 5 лет употреблял запрещённые препараты и весил 49 кг. По словам артиста, спустя несколько месяцев после этой записи у него случилась передозировка, и он оказался в московской клинике. О том, что Стас был наркозависимым, многие поклонники не знали и были по-настоящему изумлены его признанием. Как рассказал сам Пьеха, которому сегодня 38 лет, на поиск действительно помогающей справиться с зависимостью методики у него ушло 20 лет.