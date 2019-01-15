Настя Квитко сняла видео в крошечном купальнике

Анастасия Квитко очень любит своих подписчиков в Инстаграм, которых у нее уже около десяти миллионов. Оно и понятно, такое количество фолловеров позволяет девушке хорошо зарабатывать на рекламе и безбедно жить в США, куда она перебралась, как только ее модельная карьера пошла в гору. Девушка, которую за аппетитные формы называют русской Ким Кардашян, опубликовала соблазнительное видео на своей странице. На нем она предстала в крошечном черном купальнике, который едва прикрыл все ее прелести.

«Я люблю своих фанатов», — поделилась 24-летняя модель.

@anastasiya_kvitko

Поклонники отметили, что в ролике девушка выглядит более естественной, чем на фото, которые перед публикацией, по их подозрениям, проходят серьезную обработку. В результате многие упрекают Настю, что она выглядит неестественной и пластиковой как кукла.

Напомним, Квитко родом из Калининграда и стала моделью в 17 лет. Карьера девушки была стремительной, она перебралась в Москву, откуда переехала в США. На ранних фото Настя вполне обычная девушка со статарными модельными параметрами. Однако широкую известность и популярность она получила, став пышнотелой барышней с большим размером груди и выдающейся попой. Сейчас параметры Анастасии — 95-63-105. Она живет в Лос-Анджелесе, является лицом косметического бренда и активно рекламирует купальники, одежду и аксессуары известных брендов.

На родине 24-летняя модель входит в список самых сексуальных женщин страны. Однако до 38-летней Ким, с которой Настю часто сравнивают, ей пока далеко. Если говорить только о популярности в интернете, то на странницу Кардашян в Инстаграм подписаны более 120 миллионов фолловеров, что в 12 раз больше, чем у Анастасии Квитко. И если юная последовательница вынуждена работать и сниматься каждый день, то Ким, благодаря баснословным гонорарам, может позволить себе делать это крайне редко.