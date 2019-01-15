«Хороший пластический хирург»: молодая Елена Яковлева сорвала овации

Елена Яковлева обнародовала архивное фото. Популярная актриса получила массу комплиментов, потому что, по мнению фанатов, она нисколько не изменилась.

Елене Яковлевой 57 лет. Свой возраст популярная артистка не скрывает, впрочем, кто даст?! Звезда сериала "Каменская" выглядит великолепно: она следит за собой, одевается соответственно возрасту, но стильно и со вкусом. У Елены масса поклонников, одобрительные отзывы критиков. С недавних пор Яковлева ведет свою страничку в социальной сети Instagram. Актриса порадовала фанатов, опубликовав архивное фото.

@elena_yakovleva_official

"Такой я была в своей молодости. Как считаете, изменилась?" — обратилась к подписчикам Елена Яковлева. Пользователи Сети рассыпались в комплиментах. "Изменилась. стали еще лучше. и секси в хорошем смысле слова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Прелесть! Вы очень похожи на октрису Валентину Серову. Я желаю вам женского счастья, здоровья и чтобы в вашей жизни не было придательства и оденочество. Это самое главное в нашей жизни а все остальное не важно", "Любимая актриса). Прекрасный человек! Женщина не может измениться пока в ее душе живет любовь к жизни.. своей профессии.. детям.. Пока в ее глазах все тот же задор юной девченки!))", "Похорошела, расцвела и стала более женственной", "У вас хороший пластический хирург. Респект ему", — сорвала овации фанатов Яковлева.

Кстати, актриса не скрывает, что действительно прибегала к помощи медиков в улучшении внешности. В недавнем интервью Елена Яковлева рассказала: "Из радикального — я резала веки. Жизнь в поездах и самолетах, и вот появились грыжи вокруг глаз. Когда я заметила, что операторы с осветителями стали дольше ставить свет на крупный план, подумала: "Мучаются, бедные, из-за меня, надо отрезать". И безумно рада, что это сделала". А еще Елена призналась, что, как только выдается возможность, она посещает косметический кабинет.