Бузова показала то, что «остается за кадром»

Телеведущая и певица Ольга Бузова не перестает делиться с поклонниками снимками со своей мальдивской фотосессии. На острове светская львица поселилась вместе со своей младшей сестренкой Анной, выбрав уединенную виллу с бассейном и чистейшим пляжем. Демонстрируя красивые кадры, на которых она запечатлена в бикини, певица опубликовала в своем Instagram и то, что обычно «остается за кадром», не боясь осуждения подписчиков.

@buzova86

«Листайте… Вы знаете, как я сильно люблю красоту. Во всем. В поступках, в душе, людях, местах, и конечно, в фотографиях… И пока я выбираю красивую фотографию для вас, очень многое остаётся за кадром! Ловите лайф… Интересно, сколько эти кадры наберут лайков?! Если больше, чем статичные и красивые, то больше не буду париться», — написала в своем микроблоге Ольге Бузова. Меньше, чем за сутки «жизненные» снимки теледивы набрали больше восьмисот тысяч отметок «нравится».

На отдыхе телеведущая успела столкнуться на мальдивском пляже с Анастасией Волочковой. Прима-балерина прилетела на остров без своей тринадцатилетней дочки Ариадны.