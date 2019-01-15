Малахов жалеет Баскова в ситуации с Лопыревой

Еще в начале прошлого года не утихали разговоры о свадьбе Виктории Лопыревой Николая Баскова , но влюбленные позже стали все меньше времени проводить вместе. Более того, дату торжества они перенесли на неопределенный срок. А в конце 2018 года появились слухи, что модель ждет ребенка и отцом будущего малыша является не певец. В декабре Виктория подтвердила, что находится в интересном положении, но лишь на днях стало известно, что девушка крутит роман с женатым мужчиной. Папарацци подловили знаменитость, когда она прогуливалась по Майами с бизнесменом Игорем Булатовым, с уже экс-мужем ее близкой подруги Карапетян Татевик.

Многие осудили Викторию за аморальное поведение. Даже Андрей Малахов не удержался и отписался от модели в соцсетях. «Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в интернете из Майами у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы», — написал он. Сама модель заверяет, что не уводила Игоря из семьи. По ее словам, чувства между ними вспыхнули, когда он уже расстался с женой. Однако журналисты вычислили, что дело обстоит иначе. Дело в том, что примерно семь месяцев назад Карапетян родила ребенка. Примерно в эти же сроки забеременела и Лопырева. Не одобрила поведение девушки и Ольга Бузова . Она заявила, что встречаться с женатым мужчиной это «дно».

Ранее Малахов близко общался с моделью, но теперь он не знает, как себя вести с ней. «Я знаю и ее, и его. Она была вхожа в эту семью, всем улыбалась. Не ожидал от нее такого… А больше всего мне жаль Николая Баскова, который так грезил и мечтал отправиться под венец с Викторией на моей программе», — высказался телеведущий. «Я представляю, как разбито сердце Баскова!», — добавил он. Андрей знает, что Татевик считала Викторию своей близкой подругой. Модель была частым гостем в их доме и присутствовала на семейных праздниках. Однако сама Лопырева заверяет, что ее отношение с Татой никогда не были очень тесными. Также она утверждает, что не знала о беременности подруги.