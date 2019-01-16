Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда сериала «Бедная Настя» Анна Табанина едва не ушла в монастырь, а позже похоронила мужа 

Teleprogramma.pro + ещё 1 22 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
После выхода на экраны сериала «Бедная Настя» в 2003 году огромная популярность свалилась, как снег на голову, на многих актеров, занятых в съемках фильма, в том числе и на исполнительницу роли Лизы Долгорукой Анну Табанину. Однако, вместо того, чтобы пользоваться моментом и закреплять свой успех в других проектах, Анна едва не приняла постриг и не ушла в монастырь — настолько она нуждалась в покое.
И, возможно, ушла бы, если бы в жизни актрисы не появилась любовь. Эту трагическую историю звезда рассказала в программе телеканала «Россия 1» «Судьба человека». По словам Анны, знакомство с Дмитрием состоялось тогда, когда ее будущий муж уже три года был в разводе с предыдущей супругой. В той семье росла дочь, с которой у актрисы и сегодня отличные отношения.
А в скором времени у пары появились и трое своих детей. Но в 2014 году, когда младшей наследнице исполнилось три года, в дом пришла беда — мужу поставили диагноз — саркома. Звезда признается, что сразу стало ясно — спасти любимого человека, несмотря на помощь друзей и родных, не удастся, форма заболевания была крайне тяжелая.
Анна все время проводила с Дмитрием, старалась подбодрить его, но приходило осознание того, что нужно учиться жить без любимого мужа. Когда же супруга не стало, актриса пришла домой и сказала детям: «Милые мои, давайте плакать. Папа умер». Вместе Анна и Дмитрий прожили всего семь лет.
Сегодня Табанина живет вместе с родителями в городе Пушкин, а в столице появляется только для съемок. А еще актриса заново учится радоваться жизни, в которой есть дети и воспоминания о большой любви.
Teleprogramma.pro: последние новости
Бузова показала то, что «остается за кадром», не боясь осуждения подписчиков «Мне жаль Николая Баскова»: Малахов высказался о романе Лопыревой с бизнесменом Булатовым Любовь Успенская рассказала, как потеряла двух детей и мать
Женский форум
Звёзды , Анна Табанина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как планирование способно повысить эффективность
Секреты сильного характера
Как эмоционально сблизиться со своим партнером
Как выглядеть стильно в «бабушкином» кардигане
Стоит ли запрещать ребенку пользоваться косметикой
Видео
01:48
Реклама про мужчин возмутила Сеть
Психология
01:04
Рамблер/гороскоп на 16 января
Психология
03:07
Чем может быть опасна буженина
Еда
00:18
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
Красота
00:10
Кардашьян назвала дату родов и пол ребенка
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
00:12
Агата Муцениеце снялась в нескромной фотосессии
Звёзды
12:55
Неоднозначные стандарты красоты
Красота
04:26
Российские звезды, похорошевшие после ринопластики
Звёзды Красота
04:37
Тайный роман Андрея Миронова, длившийся 20 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение