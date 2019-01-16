Звезда сериала «Бедная Настя» Анна Табанина едва не ушла в монастырь, а позже похоронила мужа

После выхода на экраны сериала «Бедная Настя» в 2003 году огромная популярность свалилась, как снег на голову, на многих актеров, занятых в съемках фильма, в том числе и на исполнительницу роли Лизы Долгорукой Анну Табанину . Однако, вместо того, чтобы пользоваться моментом и закреплять свой успех в других проектах, Анна едва не приняла постриг и не ушла в монастырь — настолько она нуждалась в покое.

И, возможно, ушла бы, если бы в жизни актрисы не появилась любовь. Эту трагическую историю звезда рассказала в программе телеканала «Россия 1» «Судьба человека». По словам Анны, знакомство с Дмитрием состоялось тогда, когда ее будущий муж уже три года был в разводе с предыдущей супругой. В той семье росла дочь, с которой у актрисы и сегодня отличные отношения.

А в скором времени у пары появились и трое своих детей. Но в 2014 году, когда младшей наследнице исполнилось три года, в дом пришла беда — мужу поставили диагноз — саркома. Звезда признается, что сразу стало ясно — спасти любимого человека, несмотря на помощь друзей и родных, не удастся, форма заболевания была крайне тяжелая.

Анна все время проводила с Дмитрием, старалась подбодрить его, но приходило осознание того, что нужно учиться жить без любимого мужа. Когда же супруга не стало, актриса пришла домой и сказала детям: «Милые мои, давайте плакать. Папа умер». Вместе Анна и Дмитрий прожили всего семь лет.

Сегодня Табанина живет вместе с родителями в городе Пушкин, а в столице появляется только для съемок. А еще актриса заново учится радоваться жизни, в которой есть дети и воспоминания о большой любви.