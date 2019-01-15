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Юлия Высоцкая подстриглась практически наголо 

Дни.ру 15 минут назад
Фото: Дни.ру
Актриса и телеведущая кардинально сменила имидж. Юлия Высоцкая подстриглась практически наголо.
Переменами артистка поделилась на своей странице в Instagram. Высоцкая выложила фото, на котором предстала с новой прической, в стильном белом брючном костюме.
"Как там в детском стишке… Лысая башка, дай кусочек пирожка!" — приводит подпись телезвезды Teleprogramma.pro. С чем связан столь смелый эксперимент со внешним видом, Юлия объяснять не стала.
@juliavysotskayaofficial
Реакция поклонников на новый имидж Высоцкой казалась неоднозначной. Многих шокировала почти лысая голова знаменитости. Некоторые посчитали, что у Высоцкой случилось в жизни что-то плохое. "Зачем?", "Женщину украшают волосы!", "Что-то внутри произошло, надлом какой-то… Печалька…", "Так выглядит старше", — высказались критики.
Другие же подписчики пришли к выводу, что телеведущей идет любая стрижка. "Когда человек красив! Хоть какая прическа!" "Красивая в любом обличье", "У вас красивое лицо и красивая форма головы. Вам и с такой прической хорошо. Красоту ничем не испортить", — написали Юлии фолловеры.
Отметим, что супруга режиссера Андрея Кончаловского любит экспериментировать со внешностью. Юлия Высоцкая уже стриглась очень коротко, чем вызывала горячие обсуждения поклонников.
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