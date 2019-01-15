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Кардашьян назвала дату родов и пол ребенка 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Ким Кардашьян вместе с сестрами Кортни и Хлоей пришла на программу Энди Коэна, где подтвердила, что они с супругом, Канье Уэстом, ждут на свет появление своего четвертого ребенка. Ким назвала примерную дату появления малыша — он родится уже это весной. По словам Ким, пол ребенка уже известен. УЗИ показало, что это будет мальчик, звездные родители уже думают над именем для него. Кортни и Хлоя признались, что были несколько шокированы, когда Ким объявила им эту новость.
«Я напилась на нашей рождественской вечеринке и сказала об этом некоторым людям, я уже не помню, кому точно сказала, поскольку никогда не напиваюсь», — призналась Ким.
Как известно, у 38-летней светской львицы и 41-летнего рэпера уже есть трое детей — это 5-летняя дочь Норт, 3-летний сын Сейнт и дочка Чикаго, которой 15 января исполнился 1 годик. Двух первых детей Ким родила сама. Однако после рождения сына врачи обнаружили у Ким плацентарную аккрету и сказали, что ей опасно рожать самостоятельно. Дочь Чикаго появилась на свет благодаря услугам суррогатной матери. У супругов оставался еще один жизнеспособный эмбрион, который они твердо решили использовать, сообщает Mirror.
Они хотели прибегнуть к услугам той же суррогатной матери, но это оказалось невозможным. Тогда им пришлось искать другую женщину. Сейчас она беременна и уже в ближайшее время готовится родить для звездной четы малыша. Ким сказала, что очень ответственно приняла решение о расширении их семьи и находится в постоянном контакте с носителем их эмбриона. Вместе с ней Ким и Канье посещают врачей, чтобы убедиться, что беременность протекает гладко и ребенок развивается хорошо.
«У нее есть все, что нужно», — заявила Ким.
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Звёзды , Видео , Ким Кардашьян
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