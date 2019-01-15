Российские звезды, похорошевшие после ринопластики

Ринопластика, операцию по исправлению дефектов носа, сегодня одна из самых популярных операций. К ней прибегают не только в случае врождённых или приобретённых деформаций, но и просто для того, что нос выглядел более гармонично. Многие знаменитости явно наведались к пластическому хирургу, но далеко не все признаются, что действительно сделали операцию. Этим звёздным красавицам явно попались профессиональные врачи, которые провели вмешательство деликатно и добились отличных результатов.

Смотрите видео и узнайте о селебрити, которые заметно похорошели после ринопластики.