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Знаменитости, которые встречались, но об этом все забыли 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Эти звезды сами уже забыли о своих былых романах, но у этих пар даже были поклонники в свое время.

Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев

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Несколько лет назад на шоу "Прожарка" телеведущие Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева неожиданно признались, что в начале 80-х у них был роман. По сценарию Гузеева должна была высмеивать оппонента: "Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало мейнстримом".
Нагиев подтвердил слова своей бывшей возлюбленной и признался, что о романе у него остались самые лучшие воспоминания: "Лара тогда была красавица, богиня, роковая женщина. Она и сейчас, собственно, красавица, богиня и роковая женщина… Что бы мы тут не говорили, ты у меня из тех времен — самое яркое воспоминание".
Этой паре повезло: они расстались друзьями, и у каждого сложилась личная жизнь, кроме того, сегодня они дружно работают на одном канале.

Ксения Собчак и Евгений Папунаишвили

Хореограф Евгений Папунаишвили и телеведущая Ксения Собчак закрутили роман на съемках проекта "Танцы со звездами" в 2010 году. До этого шоу Собчак встречалась с совладельцем "Евросети" Олегом Малисом, но эти отношения закончились, когда Ксения с головой погрузилась в танцевальный проект. Ходили слухи, что у пары было все серьезно, Папунаишвили даже успел переехать к Собчак. Однако влюбленные расстались через несколько месяцев, сохранив дружеские отношения.

Лайма Вайкуле и Богдан Титомир

В начале 90-х латвийская певица Лайма Вайкуле и экс-участник группы "Кар-Мэн" Богдан Титомир записали совместную песню "Чувства", именно тогда и начался их служебный роман. Влюбленные стали часто появляться вместе на публики, и у эпатажной пары даже появились поклонники, которые очень огорчились, когда через полгода эти отношения закончились. О причинах расставания так никто и не узнал. Интересно, что в интервью Лайма Вайкуле рассказывала, что вместе со своим гражданским мужем Андреем Латковским она живет с 19 лет. Получается, с Богданом Титомиром у нее была интрижка?..

Том Круз и Шер

Как-то так получилось, что голливудским папарацци не удалось прознать о таком ярком романе, который случился у знаменитостей в 80-х годах. Тогда Том Круз не был знаменит на весь мир, в отличие от Шер, песни которой пользовались огромной популярностью. Несмотря на то, что актер был значительно моложе певицы, недавно Шер разоткровенничалась и призналась, что Круз входит в число ее лучших любовников.

Мила Кунис и Маколей Калкин

Эти звезды были вместе долгих восемь лет, но почему-то в Голливуде о них говорили мало. Пара рассталась, когда карьера Кунис стремительно пошла в гору. Правда, никто из знаменитостей никогда не называл причины расставания, но известно, что инициатором стала актриса. Меньше чем через год Мила стала встречаться с актером Эштоном Катчером, с которым они до сих пор вместе и растят двоих детей. А вот Калкин гораздо хуже перенес разрыв: стал принимать наркотики и долгое время пытался прийти в себя и поправить свою загубленную карьеру.
Женский форум
Звёзды , Богдан Титомир , Олег Малис , Дмитрий Нагиев , Том Круз , Мила Кунис , Евгений Папунаишвили , Эштон Катчер , Ксения Собчак , Лариса Гузеева , Лайма Вайкуле , Маколей Калкин , Евросеть , РИА Новости
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