Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родившая Таня Терешина показала ребенка 

Дни.ру + ещё 8 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Популярная исполнительница Таня Терешина родила второго ребенка. Певица, в отличие от многих коллег, предпочитающих скрывать своих новорожденных детей, сразу показала малыша.
Радостным известием Таня Терешина поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Судя по внешности певицы, снимок был сделан практически сразу после родов. "Арсюша, 3980, 55 см. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — коротко объявила счастливая Терешина.
@tanya_tereshina
На первом снимке исполнительница запечатлена лежащей на койке с запеленутым малышом, а на втором — с супругом, который, судя по одежде, присутствовал на родах. Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Ура! Поздравляем!", "Ооооо! Какое фото! Мои поздравления! Богатырь!", "Какое чудо!🙈👼🤱 поздравляю! Желаю ему и вам здоровья, пусть растет вам всем на радость это маленькое чудо)", "Танюша. Поздравляю вас со вторым ребенком 🎆🎇🎉🎈🎊🎁🎂 счастья и здоровья малышу и маме тоже здоровья и и терпения", — прокомментировали радостную новость подписчики.
Еще месяц назад Таня Терешина жаловалась фанатам, что не может нормально ходить. "У меня защемило седалищный, и я хромая", — призналась певица. Впрочем, певица не впадала в панику. оказывается, когда она ждала первого ребенка, с ней случилась аналогичная ситуация. А еще артистка рассказала, что в последнее время ей было очень жарко. "Спим уже в +20, а то и ниже. Днем хоть переходи жить на балкон, так как всех могу заморозить своим вечно открытым окном", — сообщила она.
Напомним, отцом второго ребенка певицы стал ее молодой муж, 23-летний Олег. Свадьбу влюбленные сыграли в начале осени 2018 года. Также у Тани Терешиной подрастает дочь Арис от отношений с ведущим Славой Никитиным По словам певицы, Олег прекрасно ладит с девочкой.
Дни.ру: последние новости
"Вот это да!": Галкин рассекретил интимный подарок жены Еле держащаяся на ногах Максакова предстала в расстегнутом корсете "Хороший пластический хирург": молодая Елена Яковлева сорвала овации
Женский форум1
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эффект прожектора»: почему вы безразличны людям
Модные тенденции 2019 года
Откровенные наряды звездных француженок
Как планирование способно повысить эффективность
Как эмоционально сблизиться со своим партнером
Видео
01:48
Реклама про мужчин возмутила Сеть
Психология
01:04
Рамблер/гороскоп на 16 января
Психология
03:07
Чем может быть опасна буженина
Еда
04:40
Звезды, ставшие после развода врагами
Звёзды Любовь
00:15
Девочку лишили зуба дроном
Дети Здоровье
00:18
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
Красота
00:10
Кардашьян назвала дату родов и пол ребенка
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
00:12
Агата Муцениеце снялась в нескромной фотосессии
Звёзды
12:55
Неоднозначные стандарты красоты
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение