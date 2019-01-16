Родившая Таня Терешина показала ребенка

Популярная исполнительница Таня Терешина родила второго ребенка. Певица, в отличие от многих коллег, предпочитающих скрывать своих новорожденных детей, сразу показала малыша.

Радостным известием Таня Терешина поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Судя по внешности певицы, снимок был сделан практически сразу после родов. "Арсюша, 3980, 55 см. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — коротко объявила счастливая Терешина.

@tanya_tereshina

На первом снимке исполнительница запечатлена лежащей на койке с запеленутым малышом, а на втором — с супругом, который, судя по одежде, присутствовал на родах. Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Ура! Поздравляем!", "Ооооо! Какое фото! Мои поздравления! Богатырь!", "Какое чудо!🙈👼🤱 поздравляю! Желаю ему и вам здоровья, пусть растет вам всем на радость это маленькое чудо)", "Танюша. Поздравляю вас со вторым ребенком 🎆🎇🎉🎈🎊🎁🎂 счастья и здоровья малышу и маме тоже здоровья и и терпения", — прокомментировали радостную новость подписчики.

Еще месяц назад Таня Терешина жаловалась фанатам, что не может нормально ходить. "У меня защемило седалищный, и я хромая", — призналась певица. Впрочем, певица не впадала в панику. оказывается, когда она ждала первого ребенка, с ней случилась аналогичная ситуация. А еще артистка рассказала, что в последнее время ей было очень жарко. "Спим уже в +20, а то и ниже. Днем хоть переходи жить на балкон, так как всех могу заморозить своим вечно открытым окном", — сообщила она.

Напомним, отцом второго ребенка певицы стал ее молодой муж, 23-летний Олег. Свадьбу влюбленные сыграли в начале осени 2018 года. Также у Тани Терешиной подрастает дочь Арис от отношений с ведущим Славой Никитиным По словам певицы, Олег прекрасно ладит с девочкой.