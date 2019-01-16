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Любовь Толкалина ответила на вопросы о бывшем муже 

Passion.ru 55 минут назад
Фото: Passion.ru
Любовь Толкалина нежно поздравила Егора Кончаловского с днем рождения.
В минувший вторник, 15 января, режиссеру Егору Кончаловскому исполнилось 53 года. В числе поздравивших его с праздником оказалась его бывшая жена, Любовь Толкалина. Актриса посвятила мужчине нежные строки.
«Сегодня этот классный парень родился и принимает поздравления! Фото старинное, но в этой улыбке — весь Егор. Сегодня его положено драть за уши, целовать в щеки, желать всего самого заоблачно прекрасного, хвалить и просто думать о нем с любовью и улыбкой! Что и делаю… и вас приглашаю это сделать», — написала она.
«Может, ваши чувства еще не остыли?))», — задала одна из подписчиц неудобный вопрос. «Чувства остывают, отношения никогда», — ответила Любовь.
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Звёзды , Любовь Толкалина , Егор Кончаловский
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