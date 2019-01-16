Дети звезд, которых прячут от миллионов глаз

Их не увидишь в Instagram или на светских мероприятиях — разве что со спины или со стикером вместо лица. В подборке BeautyHack — звездные дети, которых прячут от миллионов глаз.

Платон

Еще несколько лет назад на пытливые вопросы журналистов Ксения отвечала прямо — становиться мамой пока не планирует. Но приоритеты изменились, и в ноябре 2016-ого года в семье Собчак-Виторган родился сын Платон. Поклонники долгое время гадали, на кого же похож малыш, но родители не спешили делиться его фотографиями. Сейчас Платон время от времени появляется в Instagram-аккаунте Ксении (чаще со спины), но Максим этого не одобряет. В одном интервью он признался: «Мы не показываем лицо сына из соображений безопасности. Но нам очень хочется это сделать, потому что он красив как бог».

Андрей и Григорий

Елизавета Боярская и Максим Матвеев старательно скрывают свою личную жизнь от посторонних глаз, но зато охотно рассказывают о воспитании детей в интервью. В 2012-ом году родился их первый сын Андрей, и спустя некоторое время Максим поделился своими впечатлениями от отцовства: «Это захватывающий этап в моей жизни. У нас уже были первые полеты и побеги. Я чувствую, что ему обязан».

Поклонники пары впервые увидели Андрея только спустя 5 лет — на открытии фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров». А совсем недавно звезды стали родителями во второй раз, и хотя счастливый отец поделился трогательным фото с новорожденным сыном в своем Instagram, пара не спешит показывать его лицо общественности.

Мария

В августе 2018-ого года актриса стала мамой во второй раз — девочку назвали Машей. Но пока малышку родители не показывают — ждут крестин. Кто-то поддерживает Анну в этом выборе, другие пускаются во все тяжкие, увидев очередной стикер на фото, и даже предполагают, что рождение второго ребенка актриса выдумала. Впрочем, Анну такие комментарии только забавляют — она даже сняла забавное видео, посвященное самым нелепым комментариям в ее адрес.

А вот старшую дочь подписчики звезды видят часто: Арианна — главный герой ее Instagram-аккаунта. Сама актриса считает, что ребенок должен с детства привыкать к повышенному вниманию окружающих и не теряться при виде тысячи камер.

Роберт и София

Дети Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева и Павел Воля не стремятся показывать своих детей общественности — даже о том, что пара поженилась, поклонники узнали далеко не сразу. Только в мае 2013-ого года, когда у них родился сын, Ляйсан и Павел рассказали о счастливом браке, а через пару лет на свет появилась дочь София.

Пара по-прежнему не привлекает внимание прессы к детям — считает, что решение о публичности они должны принять сами, когда вырастут. Лишь недавно у поклонников появилась возможность узнать, на кого же все-таки похожи София и Роберт — подруга гимнастки выложила Stories с празднования дня рождения, на которых присутствовали дети звездной пары. И все-таки о личных правилах материнства Ляйсан рассказывает охотно — об этом можно почитать здесь.

Лидия

В интервью для BeautyHack Виктория призналась: «С появлением дочери я обрела настоящий смысл жизни. Что такое любовь? Очень легко я нашла ответ на этот вопрос в тот день, когда стала мамой. Это когда физически ты не можешь существовать без человека». Лидия родилась в октябре 2015-ого года, но Виктория по-прежнему не хочет выкладывать ее фото в своем профиле.

Лишь однажды поклонникам удалось увидеть ребенка — в Instagram-аккаунте Дмитрия Клеймана, отца девочки и бывшего возлюбленного певицы. Виктория сразу рассказала, почему не хочет никому показывать малышку: «Как мать я имею право и обязана принимать все меры, чтобы оградить своего ребенка от неприятностей и неадекватных людей».

Мия

Несмотря на то, что старший сын Полины Андрей уже вовсю снимается в рекламе и часто выходит в свет, дочь Мия пока появляется на фотографиях только со спины или в коляске. Певица стала мамой во второй раз в апреле 2017-ого года и уверена — повышенное внимание подписчиков малышке ни к чему.

На вопросы журналистов отвечает неуверенно: «Покажу Мию лет через десять, может быть…». По словам Полины, когда родился Андрей, она еще не была так популярна, и поклонники не следили за каждым ее шагом. Теперь все сложнее — певице не хочется, чтобы ее дочь каждый день разглядывали миллионы глаз.

Амелия

Певица и ее супруг Алексей Чумаков тоже тщательно скрывают личную жизнь от посторонних, а о беременности Юлии долгое время не знали даже близкие. В сентябре 2018-ого года у пары родилась дочь, но показывать ее они не планируют, хотя время от времени Юлия выкладывает трогательные фотографии детских ножек в кроватке.

Подписчики, узнав, что еще не скоро увидят лицо наследницы, взбунтовались: зачем выкладывать в сеть только половину ребенка? На это у пары готов ответ: «Это наше личное дело!» А в одном интервью Алексей признался, что Амелия больше похожа на него: «Какие-то черты иногда проскальзывают: раз — Юля. Иногда повернется — точно я. Какой-то симбиоз такой красивый!».