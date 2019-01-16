Живой Кен хочет «откачать» свое лицо обратно

Пластическая хирургия творит чудеса. Одно из таких чудес — 35-летний Родриго Алвес (Rodrigo Alves), как две капли воды похожий на друга Барби, Кена. Множество пластических операций настолько изменили внешность мужчины, что его не только родная мать, но и роботы на паспортном контроле не узнают.

Теперь человек-кукла хочет повернуть все вспять и снова ложится под нож хирурга, чтобы стать собой, настоящим. Чем грозит обратная трансформация Кену в человеческом обличье — читайте дальше.

Сейчас Родриго в который раз направляется в Иран, в клинику пластической хирургии, но теперь с целью вернуть свое настоящее лицо. На такое решение светского тусовщика сподвиг… паспортный контроль. Дело в том, что роботы, которые идентифицируют личность с фотографией в паспорте, перестали узнавать Родриго.

Это будет 63-я операция, которую он сделает. Но кроме этого хирургического вмешательства понадобится еще 7 процедур. В результате, лицо жертвы пластики будет перекроено уже 69 раз.

«Это будет самая важная операция в моей жизни»,

— говорит Родриго.

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Хирурги возьмут хрящ из ребер мужчины, чтобы восстановить его нос. Комплекс по реконструкции лица будет состоять из нескольких этапов. Начинающей звезде пришлось отложить на время уроки по вокалу и записи песен.

Родриго родился в Бразилии, но большую часть жизни провел в Лондоне. На этой неделе он полетел в Тегеран, где перенесет сложнейшую операцию по изменению формы глаз. Хирургам придется сделать надрез в голове и возвратить на место смещенные мышцы.

Кроме этого, Родди сделают подтяжку щек, липосакцию шеи и достанут силиконовый имплант из подбородка. За этим последуют изменение формы губ и восстановление средней части лица. Операции будут проводиться в течение недели.

«Цель всех этих операций — уменьшить параметры моего лица, чтобы оно стало более узнаваемым. Мой нос сейчас сломан и мне трудно дышать, поэтому нужно делать что-то поскорее. Иран — именно то место, где мне помогут!»

— с надеждой говорит Родди.

Родриго уверен, что иранские специалисты — лучшие в сфере пластической хирургии. Это не первые его операции здесь, поэтому он без опаски ложится под нож иранских эскулапов.

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Человек-кукла надеется, что это будет его последняя операция на носу. Он немного нервничает перед процедурами, но хочет исправить ситуацию с лицом. Родди не знает, будет ли эта пластика последней в его жизни и планирует вскоре возобновить активное участие в светских тусовках.

Кен в человеческом обличье продолжает жертвовать своим здоровьем ради популярности. Известность требует новых впечатлений и экстравагантных поступков, часто ставя на кон человеческую жизнь.