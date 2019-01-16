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Голые снимки и плагиат: громкие скандалы Кейт Мосс 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: peopletalk
Кейт Мосс (45) — одна из самых обсуждаемых моделей. И дело не только в большом количестве успешных рекламных кампаний, сотнях выходов на подиум и шикарных обложках. За плечами Кейт не меньше и скандалов. В день рождения модели вспоминаем самые провокационные.

Рекламная кампания Calvin Klein (1992)

В 1992 году Кейт приняла участие в съемках рекламной кампании Calvin Klein. На снимках 18-летняя модель позирует в объятиях Марка Уолберга (47). Полуобнаженные тела и излишняя худоба Кейт вызвали волну возмущения, а Кейт стала воплощением «героинового шика».

Личная жизнь и наркотики (2005)

Все романы Кейт — один большой скандал. Но самый громкий, пожалуй, с музыкантом Питом Доэрти (39) в 2005 году. Отношения между ними были странные — Пит часто поднимал руку на Кейт, но она по-прежнему оставалась рядом. Однако позже не выдержала и сама вернулась к наркотикам. На одной из вечеринок в честь выхода новой пластинки Пита папарацци поймали Кейт с белым порошком. Снимок попал на обложку Daily Mirror.
Только после этого модель вместе с Питом согласилась пройти реабилитацию, но хватило музыканта ненадолго. Доэрти вернулся к старым привычкам, а Кейт приняла решение расстаться.

Премия GQ (2009)

На ежегодной церемонии вручения наград «Человек года GQ» Кейт стала звездой вечера. А началось все с неуместных шуток ведущего, британского актера Джеймса Несбитта (53), о якобы тесных отношениях с моделью.
Кейт не смогла пропустить колкости мимо ушей и устроила скандал. Убежав за кулисы, модель не стеснялась в выражениях в адрес Джеймса. Журналисты с микрофонами и камерами не растерялись, и отрывки спича с ненормативной лексикой попали в прямой эфир.

Плагиат (2011)

Еще один скандал разгорелся, когда главный ювелир Америки — Дэвид Юрман — обвинил Кейт в плагиате. В 2010 году модель снялась в его рекламной кампании украшений. А год спустя Мосс позировала известному фотографу Питеру Линдбергу для рекламы украшений бренда Fred Jewelry. Плагиат очевиден, разница лишь в том, что снимки Линдберга выполнены в цвете, а у Дэвида были черно-белые.

Откровенная фотосессия с Рианной (2012)

Латекс, бархат, гипюр — съемку Кейт и Рианны (30) в стиле садомазо для журнала V Magazine в 2012 году обсуждали все. Полуобнаженные звезды по очереди позировали в роли горничной и госпожи, а после обнимались топлес. Получилось очень горячо и провокационно.

Дебош в самолете (2015)

Во время перелета из турецкого города Бодрум в лондонский аэропорт «Лутон» бортпроводники отказали Кейт в очередной порции спиртного. Модель не растерялась и достала водку, которую припрятала в ручной клади. Пассажиры сообщили порталу Daily Mail, что модель нецензурно выражалась, но агрессии не проявляла. Не успели сотрудники правопорядка вывести модель из самолета, как новость о скандале появилась во всех СМИ.
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Звёзды , Джеймс Несбитт , Питер Линдберг , Кейт Мосс , Рианна , Марк Уолберг , Пит Доэрти , Daily Mail
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