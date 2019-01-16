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Красотка из «ВИА Гры» показала фигуру в купальнике 

Дни.ру 2 часа назад
Бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" похвасталась подтянутой фигурой. Татьяна Котова приняла участие в откровенной фотосессии.
В своем микроблоге в Instagram исполнительница опубликовала два снимка, на которых она позирует в зеленом и оранжевом купальниках. В подписи к одной из фотографий звезда рассказала своим поклонникам, как научиться планировать свое время и достигнуть всех целей.
"Уверена, что все уже поставили цели на этот год и все распланировали. Если честно, у людей часто бывает такое, что некоторые циклы могут тянуться месяцами, хотя можно было сделать это за неделю", — отметила Татьяна Котова.
В следующем посте певица предложила своим подписчикам поучаствовать в конкурсе: снять ролик на ее новую песню "Мандарины". Победитель сможет провести отдых на Мальдивах. Солистка также рассказала, чем можно заняться на островах: встретиться с необычными морскими обитателями или провести ночь в необитаемой местности.
kottova
Однако пользователи не заметили ни список полезных советов, ни объявление о конкурсе. Все внимание подписчиков привлекла стройная фигура Татьяны Котовой.
"Очень красивая девушка!", "Роскошная", "Танюша, вы как всегда бесподобны", "Красивая фигура", "Богиня!", "Ты прекрасно выглядишь", "Классный купальник!", "Волосы просто шикарные!", писали очарованные комментаторы.
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Звёзды , Видео , Татьяна Котова
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