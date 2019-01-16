Звезды, ставшие после развода врагами 

Многим супругам, прошедшим через развод, удаётся сохранить приятельские отношения, но чаще люди, когда-то безумно влюблённые друг в друга, расстаются врагами. Не являются исключением и звёздные пары.
В 2014 году расстались Ирина и Валерий Меладзе. Супруги прожили 25 лет и обзавелись тремя дочерьми, но, как позже выяснилось, Валерий много лет крутил роман на стороне. Новой избранницей певца стала коллега Альбина Джанабаева, которая родила ему в 2004 сына. К ней Меладзе и ушёл после развода. Ирина почти не давала комментариев по поводу случившегося, но как-то рассказала в интервью, что никогда не давила на супруга, не следила за ним и полностью доверяла. Увы, Валерий этого не оценил. Сейчас они практически не общаются.
Как расстались Эмбер Хёрд и Джонни Депп, Анжелика и Николай Агурбаш, Елена Степаненко и Евгений Петросян, а также другие пары, узнайте из видео.