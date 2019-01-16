Энистон призналась, что мать ругала ее за лишний вес

17 января на экраны выходит фильм «Пышка», в котором Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) сыграла роль мамы главной героини.

По сюжету девушка с лишним весом решила пойти по стопам матери и стать королевой красоты. Она подала заявку на участие в конкурсе, который организует героиня Дженнифер. Вскоре к ней присоединились и другие «неформатные» участницы.

Энистон не понаслышке знает, что чувствует девушка, когда мать зовет ее «Пышкой». В детстве у актрисы были напряженные отношения с матерью, бывшей моделью и актрисой Нэнси Доу.

Женщина всегда критиковала Дженнифер за большой нос, лишний вес и привычку заедать переживания едой.

Сейчас звезда тщательно следит за своей внешностью: следит за тем, что и когда она ест, занимается йогой и делает косметические процедуры.

Дженнифер Энистон представила фильм со своим участием на премьере в Голливуде 6 декабря. Поддержать актрису пришла Кортни Кокс , ее коллега по легендарному сериалу «Друзья».

11 февраля Энистон исполнится 50 лет. Недавно звезда призналась, что боится встречать праздник в одиночестве — она захотела срочно найти бойфренда.