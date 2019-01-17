Звезда Instagram бросила религиозную семью из-за нежелания «гореть в аду за секс»

Популярный Instagram-блогер Лорен Дрэйн рассказала о периоде, когда она состояла в баптистской церкви Вестборо и пережила разрыв отношений с родителями из-за того, что их убеждения пошли вразрез. Об этом девушка поведала изданию Daily Star Online.

Дрэйн стала баптистской в детстве. Ее отец, режиссер-документалист, принял баптизм, когда снимал фильм о Баптистской церкви Вестборо, славившейся враждебными акциями в отношении гомосексуалов, субкультур, религий и иных конфессий.

Когда девушка достигла совершеннолетия, она начала задаваться вопросами о положениях, которым велит следовать церковь Вестборо. «Я много раз пыталась провести духовные и библейские дискуссий о вещах, с которыми я не согласна, но они не хотели обсуждать и даже слышать», — вспомнила Дрэйн.

Ее не устраивало, что конфессия ее родителей велела поступать наперекор главной христианской книге — Библии. «Я семь лет подряд читала Библию, где говорилось, что неправильно осуждать других, и не желала так поступать с людьми», — сказала Дрэйн.

Кроме того, она отказывалась от брака по договоренности, но не хотела оставаться в одиночестве. Девушка не разделяла идею о том, что будет гореть в аду за секс вне брака.

«Сначала я не собиралась оставлять свою семью. Я нежно люблю их и никогда не хотела бы отделяться от них», — призналась Instagram-звезда. После критики церкви Вестборо и непримиримых противоречий отец полностью отлучил ее от церкви и от семьи. Ей запретили общаться не только с родителями, но и с двумя сестрами и братом.

Оставшись в одиночестве, Дрэйн получила образование, стала фитнес-тренером, диетологом и вышла замуж. В настоящее время только в Instagram у Дрэйн четыре миллиона подписчиков.