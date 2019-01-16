Утяшева прокомментировала слухи о беременности

«Где-то между небом и землей. В последнее время много слухов и заголовков в прессе, что наша семья ждет пополнения. Настало время раскрыть все секреты. Посмотрите на животик Паши, как округлился! Ждем чуда! Ждем третий день», — пошутила жена юмориста.