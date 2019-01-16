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Утяшева прокомментировала слухи о беременности 

Passion.ru 1 час назад
Фото: @liasanutiasheva
Павел Воля и Ляйсан Утяшева посмеялись над предположениями фанатов и СМИ.
Эти зимние каникулы семья Павла Воли и Ляйсан Утяшевой проводит на берегу океана. Звезды охотно делятся с подписчиками фотографиями, некоторые из которых стали причиной разговоров о новой беременности спортсменки: публике показалось, что за черными купальниками и просторными нарядами женщина прячет живот. В ответ на это мама двоих детей показала нежное фото с мужем.
«Где-то между небом и землей. В последнее время много слухов и заголовков в прессе, что наша семья ждет пополнения. Настало время раскрыть все секреты. Посмотрите на животик Паши, как округлился! Ждем чуда! Ждем третий день», — пошутила жена юмориста.
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Звёзды , Павел Воля , Ляйсан Утяшева
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