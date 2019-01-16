Альбину Джанабаеву не узнали без макияжа

Уже около пяти лет Альбина Джанабаева находится в браке с Валерием Меладзе . Они редко говорят о своей личной жизни, но в последнее время все чаще вместе выходят в свет. В декабре, как и другие артисты, супруги много работали. Даже Новый год они не смогли встретить вместе, а лишь устроили праздничный завтрак. Многие звезды отправились в теплые страны, чтобы набраться сил после многочисленных выступлений и съемок, но Альбина предпочла остаться в России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Доброе утро❄️💙 как настроение? Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 15 Янв 2019 в 10:47 PST Певица поделилась новым снимком, который сделала во время поездки за рулем машины. Перед поклонниками жена Меладзе предстала без макияжа, продемонстрировав свою природную красоту. Стоит отметить, что в 39 лет артистка обладает стройной фигурой и очень привлекательной внешностью. Поклонники также восхитились тому, как свежо и молодо выглядит Джанабаева без косметики. Пост знаменитости набрал более 10 тысяч лайков за несколько часов, а также многие не удержались и одарили певцу комплиментами.

Некоторые поклонники признались, что не сразу узнали Альбину. «Такая естественная, нежная, свежая, уж простите за напоминание, не по годам!», «Такая естественная, милая, ухоженная, приятно смотреть на вас», «Просто девочка! Даже не узнала», «Честно, не узнала совсем», — прокомментировали фото подписчики. Многие также посоветовали певице чаще отказываться от косметики, так как, по их мнению, без нее она выглядит еще моложе.