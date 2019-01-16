Порошина показала всех своих детей

45-летняя актриса Мария Порошина и ее новорожденный сын покинули родильный дом.

«Мы — домой! Очень соскучилась по своим девчонкам, но с другой стороны — ПМЦ — это настоящий санаторий. Родил, отдохнул и с новыми силами в жизнь! Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку»,

— написала она.

Дома маму ждали дочки — 3-летняя Глафира, 8-летняя Аграфена, 13-летняя Серафима и 22-летняя Полина. Новорожденный стал первым мальчиком в семье.