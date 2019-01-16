Ходченкова восхитила фанатов снимком в купальнике

Светлана Ходченкова проводит зимние каникулы в Индонезии, на Бали, и продолжает делиться с подписчиками в Instagram снимками с отдыха.

На последней фотографии 35-летняя актриса показала, как она пьет кофе на пляже в одном купальнике. Снимок получился необычным и оригинальным.

Поклонники оценили вкус Ходченковой и не поскупились на комплименты.

«Совершенная красота», «Прекрасна, восхищаюсь», «Все так гармонично на этой фотографии…», «Фото улет», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, несколько дней назад Светлана Ходченкова продемонстрировала в своем Instagram как она выглядит без макияжа во время отдыха.