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Ходченкова восхитила фанатов снимком в купальнике 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Светлана Ходченкова проводит зимние каникулы в Индонезии, на Бали, и продолжает делиться с подписчиками в Instagram снимками с отдыха.
На последней фотографии 35-летняя актриса показала, как она пьет кофе на пляже в одном купальнике. Снимок получился необычным и оригинальным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#coffeeplease …

Публикация от  Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Поклонники оценили вкус Ходченковой и не поскупились на комплименты.
«Совершенная красота», «Прекрасна, восхищаюсь», «Все так гармонично на этой фотографии…», «Фото улет», — отметили подписчики в комментариях.
Напомним, несколько дней назад Светлана Ходченкова продемонстрировала в своем Instagram как она выглядит без макияжа во время отдыха.
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Звёзды , Светлана Ходченкова
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