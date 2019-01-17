Актер «Шести кадров» рассказал, почему не стал отцом

В 90-е годы он и его супруга занимались карьерой, а затем «Бог не дал».

Известный актер Сергей Дорогов разоткровенничался в разговоре с журналистами на тему несостоявшегося отцовства. Звезда популярного скетч-шоу «Шесть кадров» живет в браке со своей супругой Татьяной с 1994 года (вместе они с 1990 года), однако у пары так и не появились родные дети.

«Ну, не срослось, так получилось. В девяностые были страшные годы, поэтому мы откладывали, все позже, позже, тогда все выживали», — цитирует 59-летнего актера «Пятый канал».

Он рассказал, что в те и последующие годы супруги строили карьеру. Кроме того, Дорогов воспитывал дочь Анну от предыдущих отношений своей супруги, поэтому он не чувствовал себя бездетным отцом. Тогда пара не задумывалась об общем ребенке, а затем «Бог не дал», добавил Сергей.

Ранее стало известно, что актер решился на усыновление ребенка.