Фанаты советуют Киркорову и Лорак пожениться

Поклонники убеждены: Ани Лорак и Филипп Киркоров — идеальная пара. По их мнению, у артистов много общего.

После "горячих"ноября и декабря, когда съемки в новогодних передачах идут в режиме нон-стоп, отечественные знаменитости расслабляются в январе. Артисты предпочитают проводить отпуск в какой-нибудь жаркой стране или и вовсе на далеких островах. Судя по фотографиям, публикуемым в социальной сети Instagram, большинство предпочитает Мальдивы. Однако есть и те. кто выбрал другое направление.

Видимо, все эти аспекты привели к тому, что многочисленные поклонники настойчиво убеждают поп-короля отечественной эстрады жениться на диве. Так, в комментариях к свежему снимку пары (там, правда, целая компания артистов) подписчики твердят: "Филипп, вы так прекрасно смотритесь с Ани! Женитесь!", "Фил и Ани великолепная пара! Совет да любовь!", "Филя вам с Аничкой надо пожениться, Все при Вас (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Чует сердце что влюблен Филя по уши в Каролину…нежные объятия … ласковый взгляд, … прикосновения…", — усиленно убеждают Филиппа Киркорова поклонники.