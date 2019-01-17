Наташа Королева и другие «русалки» Игоря Николаева

Союз Игоря Николаева Наташи Королевой распался еще 18 лет тому назад. С тех пор у каждого своя личная жизнь и творческая судьба. Но, что бы между ними ни произошло, их всегда будет связывать этот хит 1991 года, ставший для пары пророческим.

Игорь Николаев много раз говорил о том, что каким-то мистическим образом нечаянно заглядывает в будущее и песня «Дельфин и русалка» — яркое тому подтверждение. Их отношения с Наташей Королевой были в самом расцвете, когда появилась эта песня. А может быть, Игорь не предчувствовал будущее, а просто боялся повторения того, что уже однажды произошло в его жизни?

«Печальный Пьеро российской эстрады», «Заслуженный Дельфин» — так его называют соотечественники. Его визитная карточка — волнистые кудри до плеч и пушистые усы. Даже в завистливой артистической среде коллеги зовут его «Маэстро» и почти не скрипя зубами признают гениальным композитором.

Алла Пугачева с экрана телевизора не побоялась назвать Николаева Моцартом современной эстрады. И действительно: Николаев — рекордсмен по количеству написанных хитов. Чего только стоит «Айсберг» в исполнении примадонны или «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой?

Но в довесок к неизменной популярности песен Николаева есть одно маленькое дополнение: его песни предсказывают будущее артистов, что их исполняют. И если кто-то еще сомневается в подобных вещах, то Алла Пугачева в открытую назвала Николаева своим пророком, сказав о том, что он предугадывал события ее жизни в своих песнях.

Этот дар стал одновременно и проклятием Игоря. Он ведь видел и свою судьбу. Самому себе он предсказал разрыв с любимой — Наташей Королёвой.

Сейчас рядом с Игорем другая женщина: Юлия Проскурякова . Возможно, это не так заметно с экрана, но те, кто видел ее вживую, в один голос говорят, что она почти точная копия бывшей николаевской русалки — Королёвой.

Певица тоже из провинции, тоже курносая брюнетка с большими глазами и широкой улыбкой. Сама Юля с легкостью признает, что они с Наташей одного типажа. Да и вообще, если присмотреться, то все женщины Игоря Николаева похожи между собой.

Первая русалка — сахалинская

Но начнем с самого начала… Роман с Еленой Кудряшовой завязался еще на школьной скамье. Все могло закончиться, толком и не начавшись, ведь талантливый молодой музыкант уже в 15 лет уехал с Сахалина на другой конец страны, в Московскую консерваторию.

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Но Игорь не написал бы и сотой доли своих хитов, не будь он неисправимым романтиком. На каникулах он каждый раз сломя голову несся домой к любимой девушке, жил этими встречами.

И однажды случилось незапланированное, но совершенно логичное: Лена забеременела. Игорь подлецом не был, так что влюбленные сыграли свадьбу и уехали в Москву уже вместе. Больше десяти лет все было хорошо.

И если бы Игорь не был творческим человеком, то дальше было бы только лучше. Но, как говорится, семейная лодка разбилась о быт.

Лена превратилась в простую домохозяйку со всеми ее принадлежностями: фартуком, домашней лапшой и бигуди, а Игорь к тому времени уже стал звездой. Ему нужны были обожание и признание, а жена, пусть любящая, но знающая его почти всю жизнь, относилась к нему по-другому.

Вторая русалка — киевская

Может быть именно этого обожания певец искал, когда решил попробовать себя в продюсерском деле. Из сотен кандидаток его выбор пал на Наташу Королёву, которая во многом напоминала его жену.

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При внешней похожести на Елену, Наташа еще и смотрела на своего кумира широко распахнутыми глазами и ловила каждое его слово. И Николаев повел себя непрофессионально: без памяти влюбился в свою протеже.

Он писал для нее песни, опекал, иногда даже чрезмерно. Ревновал до того, что не отпустил на выпускной бал — опасался, что ее уведет какая-нибудь школьная любовь. Видимо, помнил, как сильно было его чувство к однокласснице Лене…

Пример того, какой не должна стать женщина его мечты, заставил Игоря держать под контролем всю жизнь Королёвой. Он пытался вылепить из нее идеал, диктуя репертуар, определяя круг общения и даже выбирая гардероб.

Два года Игорь метался между женой и любовницей. Не хотел бросать ни одну, ни другую. Елена не смогла простить предательства и ушла сама. Обида была такой, что женщина уехала с дочерью на другой край Земли — в Америку.

На чужом несчастье счастья не построить. Наташа в полной мере ощутит возвращение бумеранга спустя годы. А пока, в 1992 году она торжествовала: состоялась ее свадьба с самым востребованным композитором современной эстрады.

Но шло время, Наташа взрослела, самоутверждалась и, наконец, решила, что пришла пора самой определять, какой должна быть ее жизнь. Отношения стали портиться. В программе «Моя правда» Наташа Королева призналась, что хоть она и испытывала к Николаеву чувства, эти чувства были гораздо меньшими, чем чувства Игоря к ней. Наташа просто позволяла себя любить.

Ни рыба, ни русалка

Анжеле Кулаковской так и не удалось дорасти до «русалки».

Из-за охлаждения отношений, Игорь стал искать душевного тепла вне их общего дома. Тогда-то его и заполучила в свои сети Анжела Кулаковская, которая к тому времени уже пять лет работала у него директором.

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Связь с Анжелой тоже была предсказана: в клипе на песню «Золотое время» Игорь снял в роли невесты и Наташу Королеву, и свою следующую женщину — Кулаковскую. Когда звездная пара окончательно разорвала отношения, Анжела немедленно переехала в квартиру к Игорю, на тусовках позиционировала себя как «жена Николаева».

Кулаковская даже поменяла имидж, стараясь соответствовать типажу, который любит Николаев, но все равно, ничего не получилось. Когда Анжеле стало ясно, что стать законной не получается, она съехала и в разговорах с журналистами всячески подчеркивала, что их с Николаевым связывают только деловые отношения.

Когда Наташа узнала о связи мужа с Анжелой, она не пожелала терпеть измену и ушла. Он ждал, что она вернется, она ждала, что он позовет, но он не позвал, и Наташа быстро нашла утешение в мускулистых руках стриптизера Тарзана.

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Эту историю обсуждали и обсуждают до сих пор. Делались ставки на то, как скоро распадется этот союз, как скоро Королева прибежит просить прощения у Николаева, но семья Наташи и Тарзана состоялась и устоялась, родился сын, и все до сих пор идет своим чередом. Николаев же избегал официальных браков до поры, когда не устоял перед ясными очами своей следующей русалки.

Третья русалка — свердловская

Спустя три года после развода с Королевой Игорь познакомился с Юлией Проскуряковой — молодой певицей из Екатеринбурга. На выходе из гостиницы к композитору бросилась маленькая брюнетка и попросила послушать ее песню.

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Песня Николаева не зацепила, а вот девушка — да. И когда она приехала в Москву для участия в телепроекте и позвонила Николаеву, тот нашел и время, и желание с ней встретиться. Вначале Николаев настороженно относился к развитию их отношений.

Где-то он уже это видел: большая разница в возрасте, девушка, мечтающая выйти на сцену, кумир и почитательница. Юлия не торопила и прошло несколько лет прежде, чем Николаев представил ее коллегам. Свадьбу планировали играть в Майами, но сыграли в ТРЦ Vegas. Букет невесты, кстати, поймал Боря Моисеев.

Русалки главные — навсегда

Но в жизни Игоря Николаева есть две главные «русалки». И что бы ни случилось, певец будет их любить и поддерживать. Речь идет о его дочерях — Юлии и Веронике.

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Юля, старшая, сначала пыталась идти по стопам отца и даже достаточно успешно вышла на сцену. Но вдруг кардинально поменяла направление и ушла в фармацевтику. Сейчас у нее за плечами престижный медицинский университет и хорошая стабильная работа, которая ей самой полностью по душе.

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А Вероника, родившаяся в 2015 году, уже стала звездой. Когда малышке был всего год, родители впервые привезли ее на площадку, где она приняла участие в съемках клипа Проскуряковой.

Сегодня Игорю Николаеву исполняется 59 лет и в его тихой гавани крепкий причал, спокойная волна и правильные русалки. Хорошо, когда все хорошо. Главное теперь — быть аккуратнее с пророчествами.