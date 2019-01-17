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Садальский сделал откровенное признание 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Стас Садальский признался своим подписчикам в Инстаграм, что на самом деле он очень ревнивый. Причина ревности известного актёра кроется не в его неуверенности в себе, а в недоверии к окружающим. Как признаётся Станислав, он больше не верит никому. Интересно, что же такое могло произойти в жизни уважаемого человека, что он перестал доверять своим любимым людям?
Подписчики моментально начали реагировать на его заявления, высказывая своё мнение по поводу ревности. Кто-то рассказывает свои жизненные история связанные с темой ревности, а кто-то даёт советы, как избавиться от этого угнетающего чувства. Кроме этого, поклонники желают любимому артисту всё же обрести спокойствие и оказывать доверие к окружающим.
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