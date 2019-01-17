Асмус сравнила себя с Пугачевой

Казалось бы, что может быть общего у Кристины Асмус Аллы Пугачевой , кроме пола? Однако популярная актриса нашла еще точки соприкосновения с Примадонной.

Недавно Кристина Асмус вернулась из Дубая, где отдыхала с супругом, юмористом Гариком Харламовым и малолетней дочерью Настей. Популярная актриса сразу окунулась в работу. В приложении Stories Кристина опубликовала видео подготовки к спектаклю, а в Instagram выложила ролик, в котором продемонстрировала свое преображение для работы.

На записи артистка, под волшебными руками стилиста обзавелась эффектной рыжей гривой. Видимо, чтобы дать понять подписчикам, на кого она теперь похожа, Кристина включила фоном песню Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон", а в подписи к ролику написала: "У меня тоже муж юморист 😂", тем самым намекнув на Максима Галкина , молодого супруга Примадонны.

Пользователи Сети по достоинству оценили видео. "Красиво вам идет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Ну вылитая Алла", "Вы красавица.. Счастье, здоровья и удачи", "Какие милые кудряшки", "Кристина, это просто шедевр! Вы всегда красотка! Но это что то!", "Из мультика Ну погоди, где зайка пугачевой был", — поделились своим мнением подписчики.

Кстати, фанаты проассоциировали преобразившуюся Кристину Асмус не только с Аллой Пугачевой, но еще и с Миледи из легендарного романа Дюма, Констанцией (оттуда же), кудряшкой Сью из одноименного фильма и даже Мальвиной из сказки про Буратино.