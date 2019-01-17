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Натали Портман снялась топлес для рекламы 

Teleprogramma.pro 29 минут назад
37-летняя актриса продемонстрировала прекрасную фигуру и бархатную кожу.
Натали Портман очень избирательна не только при выборе ролей, но и при принятии предложений от рекламных компаний. Актриса, которая является вегетарианской, не носит кожу и меха, отказывается демонстрировать подобную одежду. Однако если Портман приняла приглашение, то такую рекламную компанию, благодаря красоте и харизматичности Натали, можно считать заранее обреченной на успех. Тем более, если в ролике есть откровенные сцены.
Актриса давно сотрудничает с модным домом Dior, она снялась в роли страстно влюбленной девушки в рекламе духов Miss Dior. Теперь же появился новый ролик, в котором Портман рекламирует средство по уходу за кожей. В нем звезда фильмов «Черный лебедь», «Звездные войны», «Мои черничные ночи» снялась топлесс.
На первых кадрах Натали появляется в серебристых свободных брюках и без верха, прикрывая грудь руками. После этого она предстает уже без штанишек, но в жакете такого же цвета. Образ дополняют пикантные трусики-панти с завышенной талией. Под чувственную композицию Донны Саммер 37-летняя звезда продемонстрировала отличную фигуру и ровную гладкую кожу.
Напомним, сейчас Натали замужем за танцором Нью-Йоркского театра балета Бенжаменом Мильпье, с которым познакомилась на съемках фильма «Черный лебедь». Об их романе стало известно в 2010 году. Год спустя актриса родила сына Алефа. В 2012 году пара официально расписалась. В 2017 году Натали родила дочку Амалию. Недавно она опровергла слухи о съемках в новых «Звездных войн».
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Звёзды , Видео , Бенжамен Мильпье , Натали Портман
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